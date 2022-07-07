Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российским войскам осталось зачистить ДНР

В конце прошлой недели Минобороны России отчиталось о полном освобождении Луганской народной республики – последний неподконтрольный город Лисичанск взяли российские солдаты. Соответствующий отчет предоставил президенту Сергей Шойгу. 

Однако украинская сторона сперва заявила, что речи о полном взятии Лисичанска не идет. Позже во время своего обращения Зеленский подтвердил, что ВСУ покинули город, пообещав вернуться туда благодаря тактике украинцев и новым поставкам вооружения. 

После освобождения ЛНР российские войска сразу перешли в наступление в Северске, который находится в ДНР неподалеку от Лисичанска. 

8:24 Рамзан Кадыров назвал своей принципиальной задачей в рамках спецоперации на Украине уничтожение остатков террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики.

7 июля

21:03 Мэр Донецка сообщил, что жертвами украинских обстрелов стали уже более 100 жителей, еще почти 500 получили ранения, среди них дети.

19:18 Стало известно, что участники подготовки покушения на главу херсонского УСИН Соболева получали указания кураторов из украинской военной разведки.

18:07 Украинские войска в 17.15 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра.

17:02 Украинские войска в 16.02 мск выпустили по Ясиноватой в ДНР четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

16:27 Русский язык установлен для ведения документооборота на освобожденных территориях Харьковской области.

15:50 Украинские войска в 13.50 мск выпустили по Байраку в Донецкой Народной Республике четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

14:28 Германия готова дать Украине "гарантии безопасности", порядок их предоставления обсуждается в настоящее время в рамках G7 – Шольц.

13:02 Посольство ДНР в Москве будет открыто в Грохольском переулке, Лавров 12 июля примет участие в церемонии.

12:17 Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров на Закарпатье, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

11:56 ВС РФ уничтожили две пусковые установки системы залпового огня "HIMARS" производства США и два склада боеприпасов к ним, сообщили в Минобороны России.

11:00 Россия направила ноту в техсекретариат ОЗХО о готовящихся украинской стороной провокациях на славянской ТЭС в Николаевке.

10:31 Ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры, заявил губернатор Алиханов.

10:22 Украина инициировала денонсацию соглашения с Россией о признании дипломов, заявили РИА Новости в Минобрнауки.

10:17 Россия и ЛНР будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Соответствующий проект одобрен властями РФ.

9:29 Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине.

9:05 Два уазика с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины. Один, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, на второй сбросили взрывное устройство с коптера. Пострадавших нет, пишет SHOT. 

8:23 Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 1 тыс сотрудников украинской военной разведки.

6 июля

21:21 Украинские войска в 19.00 выпустили еще десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

20:23 Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту ранений журналистов российских телеканалов "НТВ" и "ТВ Центр" в Донецкой Народной Республике украинскими войсками.

19:16 Украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

18:00 Украинские войска к 17.20 мск выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

16:54 ВС Украины за полчаса выпустили в направлении Донецка 30 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

16:32 В центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск погибла 10-летняя девочка, сообщил мэр.

14:47 Российская делегация не планирует выходить из состава ПА ОБСЕ, заявил первый замглавы международного комитета Совета федерации, замглавы делегации РФ Владимир Джабаров.

14:13 В народной милиции ЛНР заявили, что украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса.

13:37 Новые законопроекты не предполагают перепрофилирования гражданских предприятий для нужд Вооруженных сил – вице-премьер РФ Борисов.

12:18 Призывников не направляют в зону проведения спецоперации – Шойгу.

12:00 Специальная военная операция на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим – Шойгу.

11:17 ВКС России уничтожили до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ в Харькове, сообщили в Минобороны России.

11:16 Генсек НАТО заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии.

10:39 Президент Швейцарии заявил, что его страна готова поддержать переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной, когда для этого придет время.

10:25 Россия сейчас борется за свое историческое будущее, в противостоянии с Западом победа останется за ней, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

9:59 В Украине арестовали имущество предприятий России и Беларуси более чем на 360 миллионов гривен – Офис генерального прокурора.

9:00 Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 12 июля – Росавиация.

8:53 Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Зерново Суземского района, пострадавших нет

7:39 ВСУ обстреляли приграничные пункты Глушковского района Курской области – губернатор региона Старовойт.

5 июля

21:30 Украинские силовики обстреляли город Снежное из американской РСЗО HIMARS. Следователи СК РФ совместно с представительством ДНР в СЦКК осмотрели и зафиксировали факты повреждения детского садика.

21:25 Торговые ряды горят на рынке в Киевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала. Пожар возник из-за обстрела со стороны украинских войск.

20:57 Пострадавших в пожаре в результате падения беспилотника в Таганроге нет, принадлежность летательного аппарата выясняется, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

19:30 Беспилотник, предположительно, упал на частный дом в приграничном Таганроге Ростовской области, сообщил РИА Новости источник

18:40 Три детсада и лицей повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.

17:46 В Херсонской области сформировано правительство, в него войдут местные граждане и управленцы из РФ, сообщили в военно-гражданской администрации региона. Правительство Херсонской области станет полноценным органом власти, а не временной администрацией, заявил глава региона.

16:01 В Народной милиции ЛНР заявили, что их силы работают в районе Северска в ДНР, куда отошли украинские войска из Лисичанска.

13:50 Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что флаг Украины установлен на острове Змеиный.

13:44 Шойгу: ВСУ потеряли 12 самолетов, шесть зенитных ракетных комплексов и оставили 39 танков и бронемашин во время боев за Лисичанск.

13:39 Путин на встрече с Шойгу заявил, что группировки "Восток" и Запад" должны выполнять свои задачи по прежнему плану, а подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть и нарастить возможности. Он отметил, что присвоит звание Героев России генералам Ляпину и Абачеву.

13:33 Потери украинской армии за две недели составили 5 469 человек, заявил Шойгу на встрече с Путиным.

13:27 "Северный поток – 2" не сертифицирован и не может быть запущен, заявил представитель Минэкономики ФРГ.

13:03 В Курской области беспилотник сбросил бомбу на частный дом недалеко от границы с Украиной, есть пострадавший – Baza.

12:58 Россия прорабатывает различные сценарии в ответ на запрет Литвы транзита в Калининградскую область и из нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:43 После освобождения ЛНР нужно отодвинуть противника дальше для безопасности, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял – глава ЛНР Пасечник.

12:25 Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что назначил главу Северодонецка, идет поиск кандидатуры на пост главы Лисичанска.

12:10 Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будут подписаны 5 июля, страны войдут в альянс после их ратификации – НАТО.

11:55 Турция ожидает от России ответа на предложение о встрече в Стамбуле по зерновому вопросу, президент страны Тайип Эрдоган планирует обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

11:50 В результате наступления ВС РФ Киев потерял управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад – Минобороны России.

11:08 Папа Римский Франциск выразил желание поехать в Москву и Киев после поездки в Канаду. 

10:22 Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали согласие на вступление Украины в эту организацию.

10:18 Киев выдвинул Москве требования для прекращения боевых действий. 

9:40 Минобороны РФ запустило Центр регистрации ядерных взрывов на планете.

9:07 Росгвардия обнаружила доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб – ведомство.

8:18 Британские власти не исключили передачу замороженных российских активов Украине. Изъятые средства могут быть переданы в виде возмещения ущерба либо частным лицам, либо украинским властям.

4 июля

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