Успешное продвижение российской армии продолжается

Практически полгода продолжается спецоперация российских войск на Украине, направленная на денацификацию и демилитаризацию страны. Однако, указывает глава российского МИД Сергей Лавров, в ходе военной кампании задачи могут меняться и расширяться в географическом смысле.

На фоне расширенной военной помощи Запада ВСУ пытаются активно применять "подаренные" средства артиллерии по гражданским объектам освобожденных территорий Украины. Однако Минобороны РФ активно уничтожает вражеские РСЗО, зачищая тыл. "Утро" активно следит за событиями на Украине. Материал за прошлую неделю читайте здесь.

08:57 ФСБ утверждает, что сорвала операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов. По версии спецслужбы, украинская разведка пыталась убедить российских летчиков угнать самолеты, обещая взамен деньги и гражданство страны ЕС. В Киеве планировали склонить российских летчиков "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".

07:10 Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов завил РИА Новости, что, по его мнению, референдум в регионе по присоединению к России пройдет и этому "никто не помешает".

25 июля