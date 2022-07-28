Успешное продвижение российской армии продолжается

Практически полгода продолжается спецоперация российских войск на Украине, направленная на денацификацию и демилитаризацию страны. Однако, указывает глава российского МИД Сергей Лавров, в ходе военной кампании задачи могут меняться и расширяться в географическом смысле.

На фоне расширенной военной помощи Запада ВСУ пытаются активно применять "подаренные" средства артиллерии по гражданским объектам освобожденных территорий Украины. Однако Минобороны РФ активно уничтожает вражеские РСЗО, зачищая тыл. "Утро" активно следит за событиями на Украине. Материал за прошлую неделю читайте здесь.

08:00 Раскрыта причина отказа России использовать самое опасное оружие на Украине.

28 июля

21:40 Паромная переправа налажена в районе попавшего под ракетный удар украинских военных Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

20:15 В Луганской Народной республике приветствуют тактику украинских войск, которая заключается в том, чтобы "контрнаступать в свою сторону", заявил в среду глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

18:45 Если ВСУ применят американские РСЗО или другие дальнобойные орудия НАТО против территории России, последствия будут более чем серьезные, заявили в МИД РФ.

18:10 Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в среду, что поступила информация о минировании здания управления юстиции, на месте работают оперативные службы.

17:31 Число погибших из-за обстрелов Донецка в среду возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

16:50 Гибель мирных жителей в Донбассе требует создания международного военного трибунала, заявила сенатор Ольга Ковитиди.

16:04 Взрывное устройство сработало в Херсоне на пути следования полицейской машины, ранены 2 сотрудника, сказал глава администрации региона.

14:37 Жертвами агрессии Киева с 2014 года в ЛНР стали 48 детей, данные уточняются.

13:52 Минобороны России сообщило о запуске регулярного парома Ейск (Россия) – Мариуполь (ДНР).

13:31 Замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов проверил ход строительства важнейших социальных объектов в ДНР и ЛНР.

12:15 ВКС России уничтожили в Николаеве временные пункты дислокации двух бригад ВСУ, потери противника составили до 200 военных.

11:22 Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики за минувшие сутки уничтожили до 50 украинских военных.

10:11 Володин: депутаты Госдумы предложили установить День памяти погибших в Донбассе.

09:27 До 50 млн тонн зерна может быть перевезено с Украины и из России при координации зернового центра в Стамбуле до конца текущего года.

08:50 Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении депутата от "Слуги народа" Костина новым генпрокурором Украины.

08:07 Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки ВСУ.

07:40 Обстрелы Херсонской области со стороны ВСУ укрепляют желание жителей региона войти в состав России – замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

27 июля

21:33 Минобороны России сообщило об уничтожении свыше 40 иностранных наемников в ДНР, большинство из них – поляки.

21:03 ООН подтверждает, что в результате удара Вооруженных сил России по военной инфраструктуре морского порта Одессы 23 июля никто не пострадал.

20:15 Силы ЛНР, ДНР и РФ после зачистки Углегорской ТЭС двинутся в сторону Артемовска, заявил офицер Народной милиции ЛНР.

19:23 Еще три школы в Запорожской области – в Бердянске, Черниговке и Энергодаре – получили аккредитацию Рособрнадзора.

18:32 Работа по "продуктовой сделке" началась, первое судно покинет украинские порты "скоро", заявил министр обороны Турции.

17:40 В Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористическим государством.

17:02 В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске.

16:23 Глава Минобороны ФРГ заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II и три самоходные гаубицы.

15:46 Пискарев предлагает законодательно запретить финансирование противника в условиях специальной военной операции.

15:15 ВСУ продолжили обстреливать гражданские объекты Изюма в Харьковской области, ночью в городе вновь была слышна канонада и взрывы.

14:00 Свет, вода, газ и связь отсутствует на всех объектах здравоохранения Рубежного из-за умышленного уничтожения коммуникаций украинскими войсками, сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.

12:40 Более 40 иностранных наемников уничтожены в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным ударом, сообщает "Пятый канал", ссылаясь на Минобороны.

12:19 Профессиональных украинских военных в Донбассе не осталось, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тысяч человек, сообщил первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

11:37 Украинский беспилотник скинул взрывное устройство на склад временного хранения рядом с погранпунктом Троебортное в Брянской области, предварительно, ранены несколько человек – Mash.

10:51 Мэр Донецка сообщил, что пожар на складе горючего в Буденновском районе ликвидирован, пострадавших нет.

10:03 Российские следователи будут расследовать обстрелы украинскими силовиками Никитовского района Горловки и Старомихайловки в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

09:12 Территорию ДНР освободят от ВСУ до конца августа.Такое заявление сделал первый замминистра информации республики.

08:20 Нефтебаза вспыхнула в Донецке после обстрела ВСУ. Ночью 26 июля по Донецку нанесены удары, которые привели к крупному пожару на нефтебазе в Буденновском районе, пишет РИА ФАН.

26 июля

21:34 Украинские войска обстреляли больницу Горловки из 203-мм орудия, снаряд пробил кровлю и перекрытия, но не разорвался, пациенты и персонал не пострадали.



20:49 Власти Крыма продлили действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в некоторых районах до 20:00 9 августа.

20:03 Все участники сделки по экспорту украинского зерна подтвердили приверженность соглашению. В ООН ожидают, что на днях первые корабли с зерном отправятся по Черному морю.

19:07 Зеленский сменил командующего силами спецопераций, вместо Григория Галагана назначен Виктор Хоренко

18:21 Спецслужбы РФ раскрыли украинскую агентуру в районе Днепровского лимана.

18:00 Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного к Украине села Алексеевка.

17:45 Глава Всероссийского союза страховщиков Юргенс заявил, что не смог попасть на Балтийский форум в Латвии, после того как отказался подписывать документ, осуждающий СВО.

17:12 ЕС через Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1 млрд евро, еще 590 млн будут переведены позднее.

16:35 Волонтеры-психологи в рамках гуманитарной миссии "Мы вместе с Донбассом" начали оказывать помощь всем жителям Мариуполя.

16:14 В Херсонской области поддержали идею Запорожской области о проведении референдума по вхождению в состав РФ в один день.

15:49 Экспорт агропродукции с Украины по Черному морю начнется из порта Черноморск.

15:20 Минобороны России предупредило о готовящейся Киевом провокации в Славянске.

14:09 Народная милиция Луганской Народной Республики и союзные силы РФ пресекли попытку боевиков украинской нацгруппировки "Кракен" прорвать оборону на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным "Апостол".

13:09 Перевалочная база, на которой складировались поставленные из США боеприпасы к РСЗО HIMARS и снарядами к гаубицам М777 уничтожены в Хмельницкой области, передает "Пятый канал".

12:09 Удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен повлиять на процесс отгрузки зерна в рамках "продуктовой сделки", заявил Песков.

11:20 Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о зачистке на Углегорской ТЭС. Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 255 населенных пунктов.

10:47 Главный расследователь издания Bellingcat (признан иноагентом в России) Христо Грозев участвовал в планах украинской разведки по угону российских военных самолетов. Информация об этом есть в материалах ФСБ, пишет телеканал "360".

10:22 На месте обстрела Красного Луча нашли 3 неразорвавшиеся ракеты американской системы HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.

10:00 Украинская военная разведка обещала заплатить до $2 млн российскому летчику за угон самолета, следует из видео ФСБ.

08:57 ФСБ утверждает, что сорвала операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов. По версии спецслужбы, украинская разведка пыталась убедить российских летчиков угнать самолеты, обещая взамен деньги и гражданство страны ЕС. В Киеве планировали склонить российских летчиков "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".

07:10 Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов завил РИА Новости, что, по его мнению, референдум в регионе по присоединению к России пройдет и этому "никто не помешает".

25 июля