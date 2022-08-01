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Полгода прошло с момента объявления политическим руководством РФ о начале спецоперации на Украине. ВСУ несут тяжелые потери. Киев, тем временем, пытается убедить Запад о необходимости дальнейших поставок вооружения и выделения финансовой помощи. Пентагон требует от украинской стороны массированного наступления на Херсон.
ВСУ, однако, не предпринимают никаких активных действий – пока что дело ограничивается ракетными ударами по Антоновскому мосту. Несмотря на этот факт, украинские силы стягивают в Херсонском направлении вооружение. Противник закидал Донецк кассетными боеприпасами с "лепестками", которыми усеян весь город. В столице ДНР проводятся действия по разминированию всех трасс и объектов с жилыми домами.
Сводка за прошлую неделю доступна по ссылке.
07:30 Херсонская область – исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины стало исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
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