Спецоперация на Украине. Онлайн

Спецоперация на Украине. Онлайн
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
ВСУ продолжают нести огромные потери

Полгода прошло с момента объявления политическим руководством РФ о начале спецоперации на Украине. ВСУ несут тяжелые потери. Киев, тем временем, пытается убедить Запад о необходимости дальнейших поставок вооружения и выделения финансовой помощи. Пентагон требует от украинской стороны массированного наступления на Херсон.

ВСУ, однако, не предпринимают никаких активных действий – пока что дело ограничивается ракетными ударами по Антоновскому мосту. Несмотря на этот факт, украинские силы стягивают в Херсонском направлении вооружение. Противник закидал Донецк кассетными боеприпасами с "лепестками", которыми усеян весь город. В столице ДНР проводятся действия по разминированию всех трасс и объектов с жилыми домами.

Сводка за прошлую неделю доступна по ссылке.

08:01 Артиллерийские дуэли в ДНР – под Артемовском и Соледаром. Украинские силовики обстреливают из "импортных" гаубиц М777 подступающие союзные войска и силы ЛНР.

2 августа

21:02 США в понедельник одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов в сфере обороны.

20:29 Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день примерно на две недели.

19:04 Великобритания ослабила санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли.

18:23 Макрон в разговоре с Зеленским пообещал финансовую поддержку Украины и помощь в восстановлении страны.

18:05 В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, заявил Путин.

17:24 Голландская пивоваренная компания Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России во второй половине года

16:53 Россия внесла в черный список 39 политиков, бизнесменов и журналистов Великобритании. В их числе – экс-премьер Кэмерон и лидер лейбористов Стармер.

15:50 Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину еще четырех американских РСЗО HIMARS.

15:47 ЕС выделил Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ, сообщил Шмыгаль.

15:17 Президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова оперативно начать обсуждение с Россией новой системы контроля над ядерными вооружениями.

14:40 Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией, сообщает РИА Новости.

13:50 Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

13:00 Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово дезертирует и оставляет боевые позиции на харьковском и запорожском направлениях, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на МО РФ.

12:09 Минобороны России: ракетным ударом по заводу "Украинские энергетические машины" в Харькове уничтожены 2 американские установки HIMARS и 53 украинских националиста и иностранных наемника, у Великого Дальника в Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного комплекса Harpoon.

11:53 Украинские войска обстреляли село Михайловка в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

10:52 Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку в пригороде Донецка, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

10:03 Киевские власти вербуют иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе. Это происходит при негласной поддержке со стороны некоторых стран-членов НАТО, заявил представитель министерства иностранных дел России Владимир Тарабин.

09:26 Уголовное дело возбудили по факту взрыва беспилотника, начиненного поражающими элементами, на территории штаба Черноморского флота, сообщает СК РФ. Пострадали 6 человек, они госпитализированы, частично разрушена стена, повреждены окна и фасад здания штаба ЧФ

09:00 Первое судно с грузом зерна вышло из украинского порта, передает телеканал CNN Turk.

07:30 Херсонская область – исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины стало исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

1 августа

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