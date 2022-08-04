ВСУ продолжают нести огромные потери

Полгода прошло с момента объявления политическим руководством РФ о начале спецоперации на Украине. ВСУ несут тяжелые потери. Киев, тем временем, пытается убедить Запад о необходимости дальнейших поставок вооружения и выделения финансовой помощи. Пентагон требует от украинской стороны массированного наступления на Херсон.

ВСУ, однако, не предпринимают никаких активных действий – пока что дело ограничивается ракетными ударами по Антоновскому мосту. Несмотря на этот факт, украинские силы стягивают в Херсонском направлении вооружение. Противник закидал Донецк кассетными боеприпасами с "лепестками", которыми усеян весь город. В столице ДНР проводятся действия по разминированию всех трасс и объектов с жилыми домами.

Сводка за прошлую неделю доступна по ссылке.

08:03 Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

4 августа

16:47 Украинские военнослужащие открыто говорят мирным жителям, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие", заявил в среду подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.

15:36 Мирный житель погиб в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск – штаб территориальной обороны ДНР.

14:50 Антоновский мост в Херсоне в начале следующей недели будет восстановлен, его чинят лучшие российские специалисты, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

14:08 Украинские войска за 10 минут выпустили по Макеевке и Донецку 24 снаряда калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

13:29 Кремле заявили, что Россия готова к мирному решению конфликта на Украине на своих условиях, которые хорошо известны.

12:40 Досмотр первого сухогруза с украинским зерном завершился в Стамбуле, в инспекции принимали участие российские представители, передает корреспондент РИА Новости. Украинское мининфраструктуры заявило, что судно прошло инспекцию и готово направляться в Ливан

12:14 ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами базу хранения с поступившим из Польши вооружением во Львовской области.

11:10 У Стамбула в проливе Босфор начинается досмотр первого сухогруза с зерном с Украины. Проверка займет около двух часов, указывает телеканал МИР24.

11:00 Нынешние власти Украины не имеют никаких прав на Запорожскую область. Об этом заявил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает телеканал "360".

10:25 Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

10:05 США применяют информационные технологии в наступательных целях и признаются в создании "IT-армии Украины" для атак на российскую инфраструктуру, заявил РИА Новости замглавы МИД Сыромолотов.

08:40 Украинские войска за 5 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и 8 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в СЦКК.

07:30 Украинские войска в среду утром выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

3 августа

16:57 Украинские артиллеристы уничтожили свой же отступавший мотопехотный батальон, сообщило российское Минобороны.

"Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован", – говорится в сводке военного ведомства за 2 августа.

16:00 Мирный житель ранен в Киевском районе Донецка при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.ВСУ использовали при атаке на город оружие, запрещенное Женевской конвенцией, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

14:50 Минобороны России: ракетным ударом по базе украинского "Иностранного легиона" под Николаевом уничтожены до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники.

14:20 Верховный суд признал батальон "Азов" террористической организацией и запретил ее на территории России, передает "Пятый канал".

12:23 Бойцы Росгвардии ликвидировали 13 операторов беспилотников Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике.

11:41 Больница и школа повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

10:55 Военные ДНР предложили украинским военным, которые занимают позиции в районе Авдеевки, сдаться, чтобы остаться в живых. По словам замминистра информации республики Даниила Безсонова, призывы к ВСУ транслируют по радио, передает телеканал "360".

09:50 Украинские войска за 17 минут выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

09:06 Украинские войска снова обстреляли город Донецк, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

08:01 Артиллерийские дуэли в ДНР – под Артемовском и Соледаром. Украинские силовики обстреливают из "импортных" гаубиц М777 подступающие союзные войска и силы ЛНР.

2 августа

21:02 США в понедельник одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов в сфере обороны.

20:29 Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день примерно на две недели.

19:04 Великобритания ослабила санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли.

18:23 Макрон в разговоре с Зеленским пообещал финансовую поддержку Украины и помощь в восстановлении страны.

18:05 В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, заявил Путин.

17:24 Голландская пивоваренная компания Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России во второй половине года

16:53 Россия внесла в черный список 39 политиков, бизнесменов и журналистов Великобритании. В их числе – экс-премьер Кэмерон и лидер лейбористов Стармер.

15:50 Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину еще четырех американских РСЗО HIMARS.

15:47 ЕС выделил Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ, сообщил Шмыгаль.

15:17 Президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова оперативно начать обсуждение с Россией новой системы контроля над ядерными вооружениями.

14:40 Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией, сообщает РИА Новости.

13:50 Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

13:00 Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово дезертирует и оставляет боевые позиции на харьковском и запорожском направлениях, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на МО РФ.

12:09 Минобороны России: ракетным ударом по заводу "Украинские энергетические машины" в Харькове уничтожены 2 американские установки HIMARS и 53 украинских националиста и иностранных наемника, у Великого Дальника в Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного комплекса Harpoon.

11:53 Украинские войска обстреляли село Михайловка в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

10:52 Силы ДНР пытаются взять в окружение Авдеевку в пригороде Донецка, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

10:03 Киевские власти вербуют иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе. Это происходит при негласной поддержке со стороны некоторых стран-членов НАТО, заявил представитель министерства иностранных дел России Владимир Тарабин.

09:26 Уголовное дело возбудили по факту взрыва беспилотника, начиненного поражающими элементами, на территории штаба Черноморского флота, сообщает СК РФ. Пострадали 6 человек, они госпитализированы, частично разрушена стена, повреждены окна и фасад здания штаба ЧФ

09:00 Первое судно с грузом зерна вышло из украинского порта, передает телеканал CNN Turk.

07:30 Херсонская область – исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины стало исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

1 августа