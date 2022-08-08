Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинцы совершают покушения на новое руководство потерянных территорий

На прошлой неделе украинские военные обстреляли Запорожсткую АЭС, которая находится под контролем российских военных. ВСУ в последний раз выпустили около 20 снарядов по станции и Энергодару 5 августа. В зоне обстрела тогда оказалась территория хранилища ядерного топлива. При этом украинский президент Владимир Зеленский на этом фоне обратился к мировой общественности на "российский ядерный террор". 

Глава временной администрации Херсонсой области Владимир Сальдо, по данным источников, был отравлен. Подозревают, что к этому могут быть причастны горничная и повар. Также было совершено покушение на  замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура – он скончался в реанимации.

Новости спецоперации предыдущей недели с 1 по 7 августа доступны в трансляции "Утра". 

10:39 СМИ сообщают, что США заблокировали Украине поставки РСЗО Himars.

10:25 Число беженцев с территории Украины и Донбасса, прибывших в Россию с февраля, превысило 3,2 млн человек.

10:01 Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал провести расследование, чтобы узнать, не получает ли "выгоды" от России правозащитная организация Amnesty International, которая на прошлой неделе обвинила Киев в нарушении законов ведения войны. 

9:32 Власти Хельсинки демонтировали подаренный Финляндии СССР памятник "Мир во всем мире".

9:00 Техника строителей повреждена после очередного удара ВСУ по мосту через Днепр в Херсоне, откладывается возобновление движения, сообщили в военно-гражданской администрации.

8:30 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе продлили повышенный, желтый уровень террористической опасности еще на две недели. Он будет действовать до 22 августа.

8 августа

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