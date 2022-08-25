Незалежные продолжают обстреливать мирные города

24 февраля российский лидер Владимир Путин дал старт спецоперации по защите мирных жителей двух донбасских республик. Уже почти полгода наши бойцы отважно проводят операцию по денацификации и демилитаризации украинского государства.

За это время украинские боевики осуществили несколько наглых провокаций. Незалежные продолжают обстреливать мирные города Донбасса, также не прекращаются атаки на приграничные российские регионы. На днях крупному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины подвергся Крымский полуостров.

В то же время, в рядах украинской армии царит хаос. Кровожадные националисты недавно учинили расправу над перепуганными всушниками – 100 человек получили пулю в лоб за бегство с позиций. Дошло до того, что украинские призывники начали массово уезжать на территорию Российской Федерации. Главные события спецоперации – в онлайн трансляции "Утро.ру". Сводку по предыдущей неделе можно посмотреть здесь.

8:22 Референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других затронутых военной операцией территориях Украины, скорее всего, не будут совмещать с единым днем голосования в РФ, который пройдет 11 сентября. Это связывают с тем, что войска пока не заняли всю территорию ДНР, передают "Ведомости" со ссылкой на источники в президентской администрации.

25 августа

21:38 Власти ЛНР отпустили на родину жителя Израиля, ранее призванного в украинскую армию и брошенного командирами под Лисичанском.

20:29 Высокий уровень террористической опасности продлен в Крыму до 8 сентября, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

19:58 Минобороны Украины в соцсетях призвало Россию капитулировать.

19:12 Совбез ООН выступил за виртуальное участие Зеленского в заседании СБ, несмотря на то, что Россия была против.

18:29 Борис Джонсон заявил, что мирные переговоры Украины и России сейчас стали бы катастрофой для всего мира.

17:47 В Молдавии потушен Вечный огонь на мемориале, где шли бои за освобождение Кишинева.

17:06 Киев получил от США 3 млрд долларов безвозвратной помощи, заявил премьер Украины.

16:56 Военнослужащие Росгвардии задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными.

16:46 Борис Джонсон объявил о предоставлении нового крупного пакета помощи Украине, включающего 850 микродронов.

16:43 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев во время празднования Дня независимости.

16:04 Путин поручил кабмину единовременно выплатить 10 тыс руб родителям учеников от 6 до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

14:41 Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд, заявили в Белом доме.

14:24 Глава Росатома Лихачев провел встречу в Стамбуле с гендиректором МАГАТЭ. Обсудили обеспечение безопасности ядерных объектов в свете обстрелов Киевом Запорожской АЭС и диверсий в отношении Курской АЭС.

13:58 Во взорванной машине погибшего главы ВГА Михайловки была его приемная дочь, она выжила.

13:22 Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам, это связано с моральной деградацией - основатель бригады "Восток" Ходаковский.

12:50 МВД выплатит 1 млн рублей за помощь в задержании командиров запрещенного в РФ "Азова" Немичева и Величко, пытавших российских военных.

12:32 Три бригады ВСУ потеряли более 600 человек в результате наступления союзных войск на донецком направлении _МО РФ

12:20 Под Херсоном обнаружен схрон украинских диверсантов с гранатометами, гранатами, патронами и наркотиками.

11:55 Взрывное устройство сработало на одной из ЛЭП в пригороде Мелитополя, поврежден один из опорных столбов.

11:32 В Мариуполе заработал первый светофор.

10:43 Мэр Донецка Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в магазин "Галактика" в Кировском районе.

10:11 Глава Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля.

09:54 Места для проведения трибунала над украинскими военными преступниками уже подготовлены, заявил Пушилин.

09:26 Ударные вертолеты Ми-28Н ЗВО уничтожили во время боевого вылета пункт управления и бронетехнику ВСУ.

08:40 Крым должен будет вновь стать частью украинской территории, если между Россией и Украиной будет подписано соглашение – Анкара.

08:17 Киев получил дешевые похвалы от Запада, но только не гарантии безопасности – китайские эксперты.

08:00 Американский полковник пообещал Украине катастрофу из-за помощи США.



24 августа

20:54 Россия разорвала с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

20:42 Очевидцы сообщили о срабатывании ПВО в Севастополе.

19:41 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня.

18:10 Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске.

17:46 На Украине будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации.

17:27 СКР планирует объявить в розыск украинку Наталью Вовк, которую ФСБ называет исполнительницей убийства журналистки Дарьи Дугиной.

16:42 Система ПВО сработала над морем в районе Севастополя, сообщил губернатор.

15:57 В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлили на 15 суток до 7 сентября.

15:52 Киев разорвал соглашение с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России.

15:28 Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, сообщили в ФРГ.

15:01 Власти Канады вносят в санкционные списки еще 62 российских физлица и одну организацию оборонного сектора, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

14:48 Шольц: Канада и ФРГ согласовали новый пакет "военной помощи" киевскому режиму, он включает системы ПВО, ракетные системы, "тонны" боеприпасов.

14:46 В ДНР задержан диверсант, который должен был совершить теракт во время проведения референдума.

14:33 Глава МИД Франции в разговоре с Лавровым "получила согласие" РФ на скорейшее направление миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

14:03 Уехавшие на Украину херсонцы столкнулись с враждебностью. Постепенно люди, которые поддались паническим настроениям, возвращаются назад, в Херсонскую область.

13:27 Покушение совершено на заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, он жив.

13:03 Завершается освобождение Марьинки, более 75% населенного пункта уже находится под контролем союзных войск – МО РФ.

12:56 ВС РФ взяли под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области в результате наступления.

12:30 ВСУ нанесли удар по администрации главы ДНР Пушилина.

12:12 ВСУ обстреливают центр Донецка, под обстрелом в том числе район ТЦ "Green plaza", сообщил мэр.

11:23 Беженцы из ЛНР, выехавшие в Россию, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав РФ на общих основаниях.

11:01 Посла Украины в Казахстане вызвали в МИД республики в связи с высказываниями о призыве убивать русских, ему выражен протест.

10:24 Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее, но ясно, что никакие соседи им их дать не могут – Медведев.

09:50 Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с руководством страны всестороннюю поддержку Украины.

09:15 Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил высказывания посла Украины в республике, призывающего убивать русских.

08:38 Автомобильные колонны МЧС России с начала гуманитарной миссии на Донбассе доставили порядка 70 тыс. тонн гуманитарного груза.

08:00 США могут передавать некоторые виды вооружений Украине тайно, предполагает Politico.

23 августа

20:50 В ДНР уже 48 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток", применяемых украинскими войсками, сообщило представительство республики в СЦКК.

20:19 В Мариуполе инженерные войска демонтировали подрывом поврежденные трубы котельной, где запланировано новое строительство.

19:59 РФ поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник, сообщил Небензя.

19:07 Беспилотник сбит на подлете к Севастополю на большой высоте, сообщил губернатор.

18:28 Убийцы Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в Нацгвардии Украины в Мариуполе и проживала в одном из домов в районе 24-й квартал. В апреле 2022 года она пыталась выехать из города в сопровождении раненого мужчины в сторону Запорожья, однако сделать ей этого не удалось.

17:50 Россия запросила проведение во вторник срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил первый зампостреда при ООН Дмитрий Полянский.

17:57 Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета ГД 25 августа, основной вопрос повестки – заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС.

16:59 Удар по Антоновскому мосту под Херсоном был нанесен в момент прохождения парома, поэтому среди его пассажиров тоже есть пострадавшие, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона.

16:57 В результате ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту вблизи Херсона, по уточненным данным, 2 человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести, все из числа гражданских.

16:05 Совет Росударственной Думы пройдет в четверг, будет подготовлено специальное заявление по Украине.



14:46 Не менее 15 человек пострадали в результате обстрела Антоновского моста со стороны ВСУ из РЗСО HIMARS.

14:23 Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории одной из соседних с Украиной стран союза – Боррель.

14:02 Власти Севастополя рассматривают возможность использования добровольческих дружин для патрулирования города.

13:51 Союзные силы ведут ожесточенные бои с противником под Красногоровкой на авдеевском направлении.

13:26 ПВО сработало не менее 10 раз над Херсоном в течение нескольких минут.

13:07 Убийство политолога Дарьи Дугиной свидетельствует о том, что украинские власти перешли к индивидуальному террор - Пушилин.

12:42 Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс внесен в базу украинского сайта "Миротворец" за слова о важности Крыма для России и россиян.



12:15 Более 50 националистов 28 мехбригады ВСУ уничтожены ударом российских войск в Николаевской области.

12:13 Авиация, ракетчики и артиллеристы поразили за сутки восемь пунктов управления ВСУ – МО РФ.

11:34 Власти Херсонской области не исключили провокаций со стороны Киева в День независимости Украины, 24 августа.

11:00 На Украину зашла 200-метровая колонна американских бронемашин – СМИ.

10:47 Подготовка к первому этапу трибунала над военными преступниками в ДНР подходит к завершению. Полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений запрещенного в РФ нацбатальона "Азов".

10:02 Два судна с сельхозпродукцией вышли из украинского порта Черноморск, сообщило Минобороны Турции.

09:29 Военнослужащим Западного военного округа вручили госнаграды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО.

08:47 Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза.

08:00 Украинские войска обстреляли Донецк, попадание пришлось на склады в районе гипермаркета "Ашан"

22 августа