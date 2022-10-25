Ситуация на фронте остается напряженной

Более восьми месяцев на территории украинского государства не прекращаются ожесточенные боевые действия. Ситуация перешла на новый уровень после того, как была осуществлена вероломная провокация с подрывом на Крымском мосту. За этим событием последовал массированный обстрел территории Незалежной, который привел к веерному отключению электричества и отопления в стране.



На сегодняшний день пристальное внимание приковано к ситуации под Херсоном. Наши войска держат надежную оборону нового российского региона, однако Вооруженные силы Украины не оставляют попытки прорвать бреши. В самое ближайшее время может начаться большое наступление незалежных вояк на Херсонскую область.

08:06 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину

25 октября

21:19 США не направят свои войска на Украину, несмотря на заявления отдельных командиров, заявили в Белом доме.

21:12 США серьезно относятся к сообщениям о возможной подготовке к использованию "грязной бомбы", но пока не видят свидетельств подготовки.

21:06 Финские сейсмологи сообщили, что зафиксировали 4 сейсмособытия неясного происхождения на дне Финского залива у Выборга. Как следует из сообщения, рядом с местом предполагаемых событий пролегает "Северный поток".

20:48 Дополнительные наряды и посты правоохранительных органов выставлены в Ростовской области, увеличено число задействованных сотрудников для усиления безопасности, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

19:37 Суд на Украине арестовал директора производителя авиадвигателей "Мотор Сич" на 60 дней.

19:26 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не верит в возможность применения Украиной "грязной бомбы".

19:01 Украинцы не создают грязную бомбу – Reuters со ссылкой на военного чиновника США.

18:34 Москва требует от Киева прекратить провокационные действия по подготовке "грязной бомбы", а западных спонсоров одернуть своих подопечных – МИД РФ.

18:18 Россия считает неприемлемым то, что США, не выдав визы российской делегации, заблокировали ее участие в конференции МАГАТЭ, заявил МИД.

17:45 Зеленский сменил главу военной администрации Киева. Вместо генерала Жирнова назначен генерал Попко.

17:26 Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет "худшей в истории" Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением.

17:08 Начальник Генштаба ВС России Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Британии Рэйдэйкином.

16:23 Частичную мобилизацию в Челябинской области должны завершить 28 октября, она идет в плановом режиме, сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров.

16:18 Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

16:12 Российские военные в СВО должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки, сообщил премьер.

16:11 Будет введен жесткий контроль за денежными выплатами военным и их семьям – Мишустин.

16:03 Германия передаст Украине три системы Iris-T.

15:14 Путин 25 октября онлайн проведет заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск.

14:53 В Курской области усилен контроль за въездом в приграничные районы, создается третья линия обороны.

14:46 Шольц заявил, что Берлин поставит Киеву еще три системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.

14:33 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове.

14:14 Подрыв "грязной бомбы": раскрыты планы Киева на провокацию мирового масштаба.

14:03 Более 22 тысяч жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега.

13:45 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

13:22 Курский губернатор сообщил об усилении контроля на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская АЭС.

13:06 Киев: глава МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов после заявления России о создании Киевом "грязной бомбы".

12:51 Критических разрушений после украинского удара у Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать.

12:30 Украина может начать импортировать электроэнергию из Европы, заявили в "Укрэнерго".

12:22 ВС Украины обстреляли Новую Каховку 19 ракетами, три из них попали в ГЭС.

12:07 Украина должна сама решать, когда она будет готова пойти на переговоры с Россией – глава Евросовета Шарль Мишель.

11:46 Аэромобильные бригады ВС Украины из Житомирской и Винницкой областей переброшены на запорожское направление – Рогов.

11:06 Армия Украины нуждается в "доукомплектовании", всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет следует ожидать повестку – глава киевского военкомата Юрий Максимов.

10:33 Вице-спикер Совфеда Косачев выразил надежду, что инициированные Россией переговоры с западными странами позволили избежать провокации с возможным использованием Украиной "грязной бомбы".

09:49 Мобилизация в Запорожской области в связи с введением военного положения объявлена не будет.

09:25 В Херсоне объявлено о формировании территориальной обороны.

08:56 Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области.

08:38 Киевский режим использует те же методы ядерного террора, что использовали когда-то террористы – Володин.

08:05 ВС Украины выпустили по два снаряда из РСЗО HIMARS по Зоринску и Старобельску, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

24 октября