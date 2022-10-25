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Глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и
военных конфликтов" Андрей Трошев ответил на сообщения о том, что политический
деятель Игорь Стрелков действует в составе ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба"Конкорда".
Информационный портал ВЕК.ру попросил прокомментировать слухи об этом. Пресс-служба перенаправила вопрос Трошеву.
"Могу с уверенностью сказать, что господин Стрелков не находится в ЧВК "Вагнер", и в обозримом прошлом у меня никаких контактов с господином Стрелковым не было. И на линии соприкосновения до настоящего времени я его не видел", – говорится в ответе Героя России.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" эффективно и уверенно продвигаются вперед на Бахмутском направлении. "Вагнеровцы" продолжают покорять новые горизонты.
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