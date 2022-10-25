Благодарим англичан, французов, поляков и румын: Пригожин приоткрыл завесу тайны о "вербовке" в ЧВК "Вагнер"

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Представители чешского информационного Telegram-канала neČT24 попросили российского бизнесмена Евгения Пригожина дать комментарий по поводу вышедшего на местном телевидении репортажа о вербовке в ЧВК "Вагнер" граждан Чехии. Журналисты просят уточнить, правда ли это.
Предприниматель с иронией заметил, что на территории вышеуказанной страны действительно находится много вербовочных центров.
"Вообще, хочу заметить, граждане Чехии прекрасно воюют в рядах ЧВК "Вагнер". И мы очень гордимся, что они не одни из тех европейцев, которые работают на защиту интересов Российской Федерации с оружием в руках. Мы также благодарим англичан, французов, поляков и румын. Особенно признательны тем, кто проживает в бывших республиках СССР – эстонцам и латышам", – цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
Чехи – это костяк некоторых подразделений ЧВК "Вагнер", пошутил предприниматель. В заключение бизнесмен сострил, что "Чешский батальон имени Швейка" хорошо работает на Бахмутском направлении.
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