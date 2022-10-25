Благодарим англичан, французов, поляков и румын: Пригожин приоткрыл завесу тайны о "вербовке" в ЧВК "Вагнер"

Благодарим англичан, французов, поляков и румын: Пригожин приоткрыл завесу тайны о "вербовке" в ЧВК "Вагнер"
Кадр: YouTube.com

Представители чешского информационного Telegram-канала neČT24 попросили российского бизнесмена Евгения Пригожина дать комментарий по поводу вышедшего на местном телевидении репортажа о вербовке в ЧВК "Вагнер" граждан Чехии. Журналисты просят уточнить, правда ли это.

Предприниматель с иронией заметил, что на территории вышеуказанной страны действительно находится много вербовочных центров.

"Вообще, хочу заметить, граждане Чехии прекрасно воюют в рядах ЧВК "Вагнер". И мы очень гордимся, что они не одни из тех европейцев, которые работают на защиту интересов Российской Федерации с оружием в руках. Мы также благодарим англичан, французов, поляков и румын. Особенно признательны тем, кто проживает в бывших республиках СССР – эстонцам и латышам", – цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Чехи – это костяк некоторых подразделений ЧВК "Вагнер", пошутил предприниматель. В заключение бизнесмен сострил, что "Чешский батальон имени Швейка" хорошо работает на Бахмутском направлении.

новости партнеров

"Последствия слишком серьезные": физик-ядерщик разгромил идею Украины о "грязной бомбе"

Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это

Зашли с реки: украинские войска бросились на прорыв линии обороны Херсона

Херсонское направление остается горячей точкой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей