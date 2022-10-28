Ситуация на фронте остается напряженной

Более восьми месяцев на территории украинского государства не прекращаются ожесточенные боевые действия. Ситуация перешла на новый уровень после того, как была осуществлена вероломная провокация с подрывом на Крымском мосту. За этим событием последовал массированный обстрел территории Незалежной, который привел к веерному отключению электричества и отопления в стране.



На сегодняшний день пристальное внимание приковано к ситуации под Херсоном. Наши войска держат надежную оборону нового российского региона, однако Вооруженные силы Украины не оставляют попытки прорвать бреши. В самое ближайшее время может начаться большое наступление незалежных вояк на Херсонскую область.

8:01 Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области. 58 военных ранены, четверо из них – тяжело.

28 октября

20:50 Путин: Россия много раз говорила, что готова к переговорам с Украиной, но киевский режим решил их не продолжать.

19:00 Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они "сбрендили", на станции находятся российские войска, заявил Путин.

18:34 Путин: Киев сейчас делает все, чтобы замести следы подготовки "грязной бомбы.

18:12 Признать независимость республик Донбасса и бросить – было бы неприемлемо – Путин.

17:50 Запад, назвав сумму, потраченную на переворот на Украине в 2014 году, таким образом признал, что был организатором этих событий, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на Западе "просто охамели".

17:01 Более 50 тыс абонентов остались без электроэнергии из-за обстрела Донецка "Градами", сообщает мэр.

16:35 Число пострадавших при обстреле нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске украинскими войсками возросло до пяти – штаб обороны ДНР.

15:57 Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет - ДНР в СЦКК.

14:46 Украина требует кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы от США и стран Европы – Foreign Policy.

14:33 Звуки взрывов со стороны моря слышны в Одессе – СМИ.

14:12 ВС РФ сорвали наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении.

14:11 ВС РФ сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области.

13:58 В Псковской области свернули передвижные пункты мобилизации на границе РФ и Евросоюза.

13:31 ВСУ выпустили по Шахтерску три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

13:12 В украинском генштабе заявили, что "создания наступательной группировки противника со стороны Белоруссии не отмечается".

12:50 Звуки взрывов слышны в Киеве, сообщает украинский телеканал "Прямой".

12:18 СБУ угрожает смертной казнью сотрудникам полиции в Запорожской области.

12:16 Компания украинцев напала на семью россиян во французском курортном Довиле, а полиция на месте отказалась задержать основного дебошира.

11:51 В МГУ создают курс военной журналистики. Это необходимо, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы.

11:32 СМИ Украины публикуют личные данные сотрудников медиахолдинга "ЗаМедиа", здание которого было подорвано 25 октября в Мелитополе.

10:44 Воздушная тревога объявлена в Киеве.

10:23 Жизни граждан Украины стали "разменной монетой в большой американской игре", – Медведев.

09:26 Беспилотник атаковал Балаклавскую электростанцию в Севастополе ночью.

09:07 Штаб территориальной обороны сформирован и работает в структуре администрации Херсонской области.

08:27 Объекты инфраструктуры обесточены в подконтрольном Киеву городе Запорожье, также ночью возник пожар.

08:02 Объекты инфраструктуры обесточены в подконтрольном Киеву городе Запорожье, также ночью возник пожар.

27 октября

21:04 Посол РФ в Британии: Россия считает, что переговоры с Украиной возможны, Москва всегда готова искать решение кризиса.

20:40 ВСУ и иностранные наемники учинили в городе Запорожье разбой и насилие, они не заинтересованы в сохранении инфраструктуры города, потому что знают, что покинут его, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

19:30 Киев уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

18:01 Схрон с оружием обнаружен в гараже в Мелитополе возле областной телерадиокомпании "ЗаТВ" – власти региона.

16:56 Глава МАГАТЭ заявил, что намерен обсудить в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

16:20 Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, постоянные ракетные атаки со стороны украинских войск отражаются, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

16:06 Из Херсона вывезли на левый берег Днепра останки князя Потемкина, а также памятники Потемкину, Ушакову, Суворову и Маргелову, сообщил Сальдо.

15:24 Более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области – Сальдо.

14:39 Швейцария ввела ограничения на экспорт на Украину ряда товаров военного назначения – власти пояснили, что ранее были введены санкции против России, а нейтралитет обязывает их применять к сторонам в конфликте те же ограничения.

14:18 Украина открыла около 200 лжерусских Telegram-каналов.

13:47 В Херсоне диверсанты напали на РОВД, чтобы завладеть оружием, они успели выстрелить из гранатомета, принимаются меры по задержанию.

13:12 Песков: издевательства над народом Донбасса не должны остаться безнаказанными, трибунал должен быть.

12:38 Министр обороны Украины Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась.

12:12 Будут освобождены от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации отцы двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель.

11:50 Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила установить в РФ бесплатный проезд для семей мобилизованных.

11:27 Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября.

11:03 Запорожье превращается в Мариуполь: в городе тысячи наемников, в промзонах украинские войска создают укрепрайоны.

10:41 Временные ограничения по приоритету грузов введены на паромных перевозках через Керченский пролив.

10:22 Попытки ВС Украины прорвать линию обороны на херсонском направлении безуспешны – Стремоусов.

09:53 После назначения Суровикина уже есть признаки большей тактической слаженности – Politico.

09:38 Правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в СВО.

09:16 Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября.

08:37 Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины.

08:03 Глава МО Украины Резников считает свою страну "полигоном" для испытания различных вооружений.

26 октября

21:37 Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, сообщил посол РФ в США.

21:16 Появились сообщения о звуках взрывов в Днепре.

20:38 Передвижение по территории Краснодарского края грузовиков, следующих через Керченскую паромную переправу, ограничат с 27 октября.

20:12 РФ полагает, что угроза применения "грязной бомбы" Киевом высока, у него есть возможности для ее производства – постпредство в ООН.

19:07 МИД РФ: в ответ на недружественные действия Брюсселя Москва расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ.

19:01 Совбез ООН обсудит угрозу "грязной бомбы" на Украине.

18:45 Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России до завершения установленного ЕС переходного периода и ввести запрет с 5 декабря.

18:20 США обеспокоены "углублением альянса" РФ и Ирана – Госдепартамент.

17:29 Путин заявил, что необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения спецоперации.

17:24 Все средства на денежное довольствие участникам спецоперации доведены до Минобороны РФ – Мишустин. Также премьер поручил увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии.

16:56 При теракте у здания телеканала "ЗаТВ" в Мелитополе пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

16:13 В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района Белгородской области зафиксированы повреждения в 5 частных домовладениях, сообщает губернатор Белгородской области.

16:01 Соединенные Штаты с конца февраля 2022 года поставили Украине уже более миллиона снарядов, следует из данных Пентагона.

15:39 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около часа находился в бомбоубежище в Черниговской области Украины после объявления воздушной тревоги.

14:59 Власти Украины призвали сограждан, выехавших за границу, пока не возвращаться. Министр реинтеграции Ирина Верещук объяснила это тем, что предстоящей зимой коммунальные сети могут не выдержать нагрузки.

14:42 Мирная жительница погибла при обстреле Золотого-2 в ЛНР со стороны ВСУ.

14:19 Росгвардия взяла под охрану вышки телерадиовещания и центра областного телевидения в Херсоне.

14:07 Крым передал партию бронежилетов для участников СВО.

13:48 ВС РФ сбили украинский МИГ-29 в Николаевской области, поразили стоянку вертолетов в ДНР – МО РФ.

13:33 Оборона Сватова и Кременной выстроена грамотно и не дает ВСУ шансов ее прорвать, но они не оставляют попыток – МВД ЛНР.

13:11 Воздушная тревога объявлена в центральных областях Украины, сообщают местные власти.

12:47 Веерные отключения света начались во Львовской области.

12:31 Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.

12:10 На Украине обвинили в госизмене двух блогеров, якобы сотрудничавших с "РИА Новости".

11:49 Макрон попросил папу Франциска позвонить Путину и Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

11:23 ЕС готов финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит порядка 18 млрд евро в 2023 году.

11:11 Рогозин сообщил, что в зоне проведения спецоперации взял себе позывной "Космос".

10:46 Воздушная тревога объявлена в Киеве.

10:34 Фронт на Херсонском направлении держится стабильно и постоянно укрепляется.

10:22 Западная пресса обсуждает письмо конгрессменов-демократов в Белый дом с призывом начать переговоры с РФ. FT считает, что оно символизирует начало "нового фронта давления" на стратегию Байдена по поддержке Украины.

09:53 Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммунальные платежи. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы.

09:27 МИД Индии рекомендует находящимся на Украине индийцам как можно быстрее выехать в соседние страны.

08:50 В Мелитополе произошел мощный взрыв, сообщает администрация.

08:28 Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, пишет газета EurActiv.

08:06 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину

25 октября

21:19 США не направят свои войска на Украину, несмотря на заявления отдельных командиров, заявили в Белом доме.

21:12 США серьезно относятся к сообщениям о возможной подготовке к использованию "грязной бомбы", но пока не видят свидетельств подготовки.

21:06 Финские сейсмологи сообщили, что зафиксировали 4 сейсмособытия неясного происхождения на дне Финского залива у Выборга. Как следует из сообщения, рядом с местом предполагаемых событий пролегает "Северный поток".

20:48 Дополнительные наряды и посты правоохранительных органов выставлены в Ростовской области, увеличено число задействованных сотрудников для усиления безопасности, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

19:37 Суд на Украине арестовал директора производителя авиадвигателей "Мотор Сич" на 60 дней.

19:26 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не верит в возможность применения Украиной "грязной бомбы".

19:01 Украинцы не создают грязную бомбу – Reuters со ссылкой на военного чиновника США.

18:34 Москва требует от Киева прекратить провокационные действия по подготовке "грязной бомбы", а западных спонсоров одернуть своих подопечных – МИД РФ.

18:18 Россия считает неприемлемым то, что США, не выдав визы российской делегации, заблокировали ее участие в конференции МАГАТЭ, заявил МИД.

17:45 Зеленский сменил главу военной администрации Киева. Вместо генерала Жирнова назначен генерал Попко.

17:26 Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет "худшей в истории" Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением.

17:08 Начальник Генштаба ВС России Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Британии Рэйдэйкином.

16:23 Частичную мобилизацию в Челябинской области должны завершить 28 октября, она идет в плановом режиме, сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров.

16:18 Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

16:12 Российские военные в СВО должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки, сообщил премьер.

16:11 Будет введен жесткий контроль за денежными выплатами военным и их семьям – Мишустин.

16:03 Германия передаст Украине три системы Iris-T.

15:14 Путин 25 октября онлайн проведет заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск.

14:53 В Курской области усилен контроль за въездом в приграничные районы, создается третья линия обороны.

14:46 Шольц заявил, что Берлин поставит Киеву еще три системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.

14:33 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове.

14:14 Подрыв "грязной бомбы": раскрыты планы Киева на провокацию мирового масштаба.

14:03 Более 22 тысяч жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега.

13:45 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

13:22 Курский губернатор сообщил об усилении контроля на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская АЭС.

13:06 Киев: глава МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов после заявления России о создании Киевом "грязной бомбы".

12:51 Критических разрушений после украинского удара у Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать.

12:30 Украина может начать импортировать электроэнергию из Европы, заявили в "Укрэнерго".

12:22 ВС Украины обстреляли Новую Каховку 19 ракетами, три из них попали в ГЭС.

12:07 Украина должна сама решать, когда она будет готова пойти на переговоры с Россией – глава Евросовета Шарль Мишель.

11:46 Аэромобильные бригады ВС Украины из Житомирской и Винницкой областей переброшены на запорожское направление – Рогов.

11:06 Армия Украины нуждается в "доукомплектовании", всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет следует ожидать повестку – глава киевского военкомата Юрий Максимов.

10:33 Вице-спикер Совфеда Косачев выразил надежду, что инициированные Россией переговоры с западными странами позволили избежать провокации с возможным использованием Украиной "грязной бомбы".

09:49 Мобилизация в Запорожской области в связи с введением военного положения объявлена не будет.

09:25 В Херсоне объявлено о формировании территориальной обороны.

08:56 Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области.

08:38 Киевский режим использует те же методы ядерного террора, что использовали когда-то террористы – Володин.

08:05 ВС Украины выпустили по два снаряда из РСЗО HIMARS по Зоринску и Старобельску, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

24 октября