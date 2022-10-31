Спецоперация на Украине. Онлайн

Спецоперация на Украине. Онлайн
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Попытки ВСУ на Херсонском направлении до сих пор безуспешны

Вооруженные силы РФ продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине и в Донбассе. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что в стране удалось мобилизовать 300 тысяч граждан, имеющих боевой опыт или прошедших срочную военную службу.

С 1 ноября в РФ стартует осенний призыв на срочную службу. В связи с разведением потоков мобилизованных и срочников власти пояснили, что осенняя призывная кампания началась на один месяц позже. В Генштабе сообщили, что ни о какой отправке срочников в ЛДНР и территорию Запорожской и Херсонской областей не может быть и речи.

Тем временем ВСУ, по ряду данных, готовятся к масштабному наступлению на Херсон, чтобы оправдать ожидания вложившихся в их вооружение американцев. Киев требует организовать наступление, несмотря на возражения главы украинского генштаба Валерия Залужного.

07:54 Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных и серьезно усилила огневую мощь, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений.

31 октября

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