Спецоперация на Украине. Онлайн

Спецоперация на Украине. Онлайн
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Попытки ВСУ на Херсонском направлении до сих пор безуспешны

Вооруженные силы РФ продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине и в Донбассе. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что в стране удалось мобилизовать 300 тысяч граждан, имеющих боевой опыт или прошедших срочную военную службу.

С 1 ноября в РФ стартует осенний призыв на срочную службу. В связи с разведением потоков мобилизованных и срочников власти пояснили, что осенняя призывная кампания началась на один месяц позже. В Генштабе сообщили, что ни о какой отправке срочников в ЛДНР и территорию Запорожской и Херсонской областей не может быть и речи.

Тем временем ВСУ, по ряду данных, готовятся к масштабному наступлению на Херсон, чтобы оправдать ожидания вложившихся в их вооружение американцев. Киев требует организовать наступление, несмотря на возражения главы украинского генштаба Валерия Залужного.

06:00 Союзные силы практически по всей линии соприкосновения в ДНР продвигаются вперед – Пушилин.

2 ноября

21:20 Принудительная эвакуация будет проводиться в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября, сообщили власти. Жителей Каховского района Херсонской области призвали немедленно покинуть населенные пункты из-за высокого уровня военной угрозы.

19:50 По итогам разговора президента России Владимира Путин и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана было решено, что необходимо детальное расследование атаки Киева на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба Кремля.

19:20 2 ноября ни одно судно не пройдет по гуманитарному коридору в Черном море, сообщило представительство ООН в Совместном координационном центре.

18:02 Украина должна предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях – МИД РФ.

17:05 Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщила канцелярия президента Турции.

16:35 В результате обстрела Донецка из 155-мм артиллерии ВСУ повреждено несколько домов в городе. Также над Донецком ПВО сбило несколько целей

15:59 РФ никому не позволит отторгнуть новые регионы и будет защищать их жителей – Медведев.

15:25 Власти Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня – Сальдо.

14:29 Значительно затруднены перевозки резервов в районы боевых действий ж/д транспортом, нарушено производство на предприятиях ВПК Украины – Минобороны России.

14:27 ВС РФ существенно нарушили управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением после массированного удара высокоточным оружием базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, сообщили в Минобороны. 

13:45 Песков сообщил, что указ о о завершении мобилизации не нужен. На этот счет есть заключение правового управления АП и соответственно точка поставлена. Предыдущий указ о начале частичной мобилизации утратил свою правовую силу.

13:31 Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

13:24 Шойгу: 87 тыс человек из 300 тыс, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий.

12:54 Суд в Москве оштрафовал на 2 миллиона рублей "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации.

12:14 Инфляция в РФ к концу октября составила 13% против около 18% в апреле – Мишустин.

12:07 Веерные отключения электричества в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях на сегодняшний день анонсировал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

11:53 Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка, а его пост о выходе из гражданства РФ пропал загадочным образом.

10:56 Глава "Нафтогаз Украины" Витренко написал заявление об отставке, его место займет министр развития общин Чернышев, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

10:29 Возможная причина массовой воздушной тревоги в Украине – это взлет в Беларуси истребителей МиГ-31К, способных нести сверхзвуковую ракету "Кинжал", сообщают в соцсетях.

10:16 Воздушная тревога объявлена в Киеве.

10:06 В Киеве восстановили водоснабжения и подачу электроэнергии, но возможны веерные отключения – мэр Кличко.

9:50 Более 15 тыс. человек записались в добровольческие отряды в России с начала спецоперации – Генштаб.

9:30 До 70 тысяч жителей планируется отселить из 15-километровой зоны у Днепра в Херсонской области, процесс уже начался, заявил врио губернатора региона Сальдо.

9:12 Турецкие отели подключают российские платежные системы, которые позволяют принимать не только карты "Мир", но и Visa и Mastercard, выпущенные в РФ, сообщают "Известия". 

9:02 Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России продлили до 9 ноября – Росавиация.

8:55 МАГАТЭ начало инспекцию на объектах Украины после обвинений РФ в создании "грязной бомбы".

8:34 Депутаты и сенаторы от "Единой России" разработали законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации.

8:10 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к правительству с просьбой выделить федеральную помощь на восстановление сел, пострадавших от обстрелов.

1 ноября

21:43 Зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 км от Днепра в связи с возможностью нанесения Киевом удара по плотине Каховской ГЭС.

21:15 В Донецке снова звучат взрывы в нескольких километрах от центра города.

21:03 Россия приостанавливает движение по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой";

20:27 Стоимость фьючерсов на пшеницу в понедельник выросла на 6% на фоне ситуации с приостановкой участия РФ в зерновой сделке.

19:23 В ООН заявили о готовности расследовать детали инцидента, вызвавшего приостановку участия России в зерновой сделке.

18:52 Подача газа в Мелитополе идет по графику, в ближайшие дни будут подключены все абоненты.

18:38 Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турции, обсудили приостановку российской стороной реализации продуктовой сделки.

18:03 Воздушная тревога объявлена 31 октября вечером в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

17:46 В Энергодаре восстановлено энергоснабжение после удара ВСУ 30 октября.

17:23 Проводить эвакуацию жителей Киевской области пока не планируется.

16:59 Михаил Мишустин поручил организовать жесткую систему контроля при обеспечении потребностей ВС РФ. 

16:36 Исполнительный директор группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил об отсутствии на складах оборудования для восстановления энергосистемы Украины.

16:09 Один снаряд при обстреле ВСУ упал рядом с домом правительства в Донецке.

15:40 ВСУ обстреливают центральную часть Донецка, было слышно пять взрывов.

15:23 Очевидцы сообщают, что в украинской столице нет света, воды и связи, не работает транспорт.

15:05 Заторов на подходах к Крымскому мосту нет, сообщил Савельев.

14:14 Минобороны России: продолжены высокоточные удары по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

13:40 Минобороны Молдавии в связи с падением у села Наславча сбитой украинской ПВО ракеты заявило, что нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было, а осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их малых размеров.

13:33 Украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 миллиардов гривен (200 миллионов долларов) в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются рабочий день, пишут СМИ, ссылаясь на сообщение Верховной Рады.

12:59 Пресс-служба МВД Молдавии утверждает, что сбитая украинской системой ПВО ракета упала в понедельник на окраине молдавского села Наславча, расположенного на севере страны, пострадавших нет, но в нескольких домах выбиты стекла.

12:39 Украинские издания сообщают о взрывах на Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.

11:44 Турция продолжит прилагать усилия по доставке на мировые рынки зерна – Эрдоган.

11:35 Сотрудники американского посольства в Киеве укрылись в убежище, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

11:18 Власти Киевской области заявили о повреждении энергетической инфраструктуры, часть области без света.

10:13 В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

09:42 В Черкасской области и в Запорожье произошли взрывы на объектах критической инфраструктуры, пишут местные СМИ. В Запорожье сообщается об отключениях света.

09:26 Взрывы слышны в Полтавской и Винницкой областях, сообщают СМИ. Также сообщается о работе ПВО в Киевской и Днепропетровской областях. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

09:15 Россию ни к чему не обязывают принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки – источник СМИ в РФ.

07:54 Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных и серьезно усилила огневую мощь, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений.

31 октября

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