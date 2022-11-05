Спецоперация на Украине. Онлайн

Спецоперация на Украине. Онлайн
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Попытки ВСУ на Херсонском направлении до сих пор безуспешны

Вооруженные силы РФ продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине и в Донбассе. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что в стране удалось мобилизовать 300 тысяч граждан, имеющих боевой опыт или прошедших срочную военную службу.

С 1 ноября в РФ стартует осенний призыв на срочную службу. В связи с разведением потоков мобилизованных и срочников власти пояснили, что осенняя призывная кампания началась на один месяц позже. В Генштабе сообщили, что ни о какой отправке срочников в ЛДНР и территорию Запорожской и Херсонской областей не может быть и речи.

Тем временем ВСУ, по ряду данных, готовятся к масштабному наступлению на Херсон, чтобы оправдать ожидания вложившихся в их вооружение американцев. Киев требует организовать наступление, несмотря на возражения главы украинского генштаба Валерия Залужного.

10:20 Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, пишет РИА Новости.

10:01 ВС Украины не оставляют попыток прощупать оборону на Херсонском направлении, но на линии разграничения изменений нет, заявил Стремоусов.

09:40 Покушение совершено на судью Верховного суда ДНР, он в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями, сообщает МВД республики.

5 ноября

17:38 Воздушная тревога снова объявлена на Украине, сирены звучат в Киеве и еще девяти регионах, 

17:03 Украины как будто не существует: Запад бросает украинцев в топку, заявил Путин. 

16:28 Путин: столкновение с неонацистами было неизбежно, довели до той стадии, когда ситуация стала смертоносной для России.

15:41 Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

15:08 Президент РФ подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.

14:34 Лукашенко заявил об отсутствии планов направить белорусских военнослужащих на Украину.

14:17 Взрыв прозвучал в Киеве около станции метро Черниговская.

14:05 ВС РФ уничтожили более 110 украинских военных на купянском направлении.

13:42 Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена после обмена, прибыли на аэродром Чкаловский. 

13:07 Украинские войска в 12.25 выпустили по Горловке 30 ракет из "Града".

12:48 Мобильный кардиокомплекс с бригадой врачей прибыл из Москвы в Мариуполь. 

12:03 Перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту возможны с 7 по 10 ноября в связи с проведением технологических работ.

11:26 Экстренные отключения электроэнергии происходят в Киеве, действие графиков аварийных отключений приостановлено.

10:37 Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, применявшийся для тренировок сброса взрывных устройств.

10:03 В Киеве 450 тыс. потребителей остались без электричества, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. 

4 ноября 

21:35 Евросоюз потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, не считая прямой военной помощи от членов ЕС – Боррель.

20:14 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для выступления в НАТО. 

18:55 Работы по усилению опор Крымского моста завершены – Хуснуллин на совещании у Путина.

18:43 Владимир Зеленский заявил, что не примет участие в саммите G20 на Бали, если там будет присутствовать Владимир Путин.

17:54 Швейцария отклонила запрос Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard, сообщило агентство Reuters. 

17:06 МАГАТЭ отчиталось о завершении проверки на трех объектах на Украине на фоне информации о подготовке провокации с "грязной бомбой".

16:29 Минобороны России заявило о возвращении из плена 107 российских военных, которым грозила смертельная опасность.

16:00 Вучич заявил, что все политики мира знают, кто устроил взрывы на "Северных потоках", но молчат.

15:53 Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник и командир спецподразделения "Ахмат" назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики.

15:07 В Херсоне прогремело несколько взрывов, сообщили очевидцы. 

14:48 На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались контратаковать, все атаки отражены. Ликвидировано около 80 националистов, 3 боевые машины пехоты и 2 автомобиля – Минобороны РФ.

14:04 Врио главы ДНР Пушилин заявил об очередном обмене военнослужащих – 107х107.

13:05 Группа ВС Украины в составе 200 человек попыталась пройти в сторону Кременной, была обнаружена и разбита артиллерийским ударом, сообщили в ЛНР.

12:35 Сегодня объявлено уже об эвакуации левобережной части Херсонской области – замглавы региона Кирилл Стремоусов.

11:55 ВС Украины ударили по Голопристанской администрации в Херсонской области из РСЗО HIMARS, под ударом оказался кабинет главы, сообщают власти.

11:18 Из-за обстрелов ВСУ два энергоблока ЗАЭС переведены в холодное состояние, Энергодар перестал получать тепло – советник главы "Росэнергоатома".

10:44 ВСУ обстреливают Донецк: мощные прилеты зафиксированы сразу в нескольких районах. 

10:29 Соединенные Штаты с конца февраля 2022 года поставили Украине уже 142 155-мм гаубицы М777, 35 105-мм гаубиц, 20 120-мм минометов и 38 реактивных систем залпового огня HIMARS, следует из последних данных Госдепартамента.

09:29 На Запорожской АЭС предотвращен теракт – Секретарь Совбеза России Патрушев.

09:05 Работа "зернового коридора" полностью пришла в норму – министр обороны Турции

08:36 Атаки ВСУ в Херсонской области на сегодняшний день отбиты, большого скопления войск Украины на линии боевого соприкосновения нет – Стремоусов.

07:19 Пять-шесть мощных взрывов прогремело в Мелитополе рано утром, передает корреспондент РИА Новости. В администрации города заявили, что работала система ПВО.

3 ноября

20:58 Власти Польши заявили об изъятии базы отдыха под Варшавой, которую посольство России арендовало с 1980-х годов.

20:25 Минпромторг РФ внес в список для параллельного импорта алкоголь, следует из документа.

19:39 Частичная мобилизация в Петербурге завершена, прекращены подготовка и вручение повесток, заявил губернатор Беглов.

19:14 Эвакуация с правобережной части Херсонской области завершена, транспортное движение через Днепр ограничено – власти/

19:00 В сухопутных войсках Украины сообщили, что продолжают укреплять рубежи обороны Киева, вокруг столицы возводятся фортификационные сооружения.

17:47 США подозревают КНДР в тайных поставках боеприпасов России для СВО на Украине.

17:13 Мы потребовали от Украины гарантий, что атак больше не будет, посредником выступили турецкие партнеры, указал Путин. Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки в том случае, если гарантии будут нарушены, отметил президент.

16:39 Москва призвала страны "ядерной пятерки" отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения.

16:31 У России есть четкие гарантии от Украины, что больше не будет атак, подобных тем, что произошли, сообщили в МИД. 

16:25 На месте повреждения первой нитки газопровода "Северный поток" на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера, участок трубы полностью разрушен, сообщили в Nord Stream AG.

16:20 Белый дом заявил, что не видит свидетельств подготовки РФ к применению ядерного оружия.

15:59 В Крыму национализировали имущество украинских олигархов, в том числе завод "Стройиндустрия" и верфь "Залив" – глава крымского парламента.

15:36 Путин сообщил президенту Индонезии, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки" – Кремль.

15:25 США рассчитывают предоставить Украине в середине будущего года системы Vampire, которые могут быть использованы против беспилотников, сообщает Defense news со ссылкой на представителя Пентагона Пата Райдера.

15:13 Утром 2 ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района, пять человек пострадали, среди них трое детей, сообщил губернатор Курской области Старовойт.

15:01 На территории России начали действовать разнообразные "жовто-блакитные" диверсанты, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

14:36 Минобороны: ВС РФ отбросили ВСУ с иностранными наемниками на исходные позиции на купянском направлении, уничтожено до 150 украинских военных и наемников.

14:12 Москалькова сообщила о состоявшемся обмене шести студентов ДНР, взятых в плен украинской стороной более 4 месяцев назад.

13:31 Россия сторона возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после теракта в Севастополе.

13:17 В МИД РФ в ближайшее время будет вызван посол Великобритании из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева.

12:58 В Запорожской области решили национализировать объекты здравоохранения для дальнейшего включения в собственность субъекта РФ.

12:33 В Энергодаре с 3 ноября начинается поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов к газоснабжению.

12:10 Восстановление разрушенной части Крымского моста будет закончено в декабре.

11:39 ВС РФ отодвигают линию соприкосновения, что лишает украинских военных возможности безнаказанно обстреливать населенные пункты ДНР.

11:17 ФСБ сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму.

11:03 Украинские войска выпустили 24 ракеты за ночь по Херсону, 21 сбила ПВО, 3 ракеты упали в воду возле Антоновского моста.

10:42 В Энергодаре начали работы по запуску системы отопления, тепло поступит в дома в течение 6-8 дней.

10:28 Официальные символы новых субъектов РФ – ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонский областей – установлены на аллее флагов в Совфеде.

10:11 Турецкие власти проинформировали Шойгу об украинской позиции по "зерновой сделке", заявила об отсутствии опасений по безопасности коридора – минобороны Турции.

09:38 Графики почасовых отключений электроэнергии введены в центральном и северном регионах Украины, сообщила компания "Укрэнерго".

09:11 Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины.

08:52 Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины.

08:45 Воздушная тревога объявлена в Одессе и области.

08:10 Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями при эвакуации из Херсона на левый берег Днепра.

06:00 Союзные силы практически по всей линии соприкосновения в ДНР продвигаются вперед – Пушилин.

2 ноября

21:20 Принудительная эвакуация будет проводиться в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября, сообщили власти. Жителей Каховского района Херсонской области призвали немедленно покинуть населенные пункты из-за высокого уровня военной угрозы.

19:50 По итогам разговора президента России Владимира Путин и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана было решено, что необходимо детальное расследование атаки Киева на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба Кремля.

19:20 2 ноября ни одно судно не пройдет по гуманитарному коридору в Черном море, сообщило представительство ООН в Совместном координационном центре.

18:02 Украина должна предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях – МИД РФ.

17:05 Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщила канцелярия президента Турции.

16:35 В результате обстрела Донецка из 155-мм артиллерии ВСУ повреждено несколько домов в городе. Также над Донецком ПВО сбило несколько целей

15:59 РФ никому не позволит отторгнуть новые регионы и будет защищать их жителей – Медведев.

15:25 Власти Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня – Сальдо.

14:29 Значительно затруднены перевозки резервов в районы боевых действий ж/д транспортом, нарушено производство на предприятиях ВПК Украины – Минобороны России.

14:27 ВС РФ существенно нарушили управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением после массированного удара высокоточным оружием базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, сообщили в Минобороны. 

13:45 Песков сообщил, что указ о о завершении мобилизации не нужен. На этот счет есть заключение правового управления АП и соответственно точка поставлена. Предыдущий указ о начале частичной мобилизации утратил свою правовую силу.

13:31 Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

13:24 Шойгу: 87 тыс человек из 300 тыс, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий.

12:54 Суд в Москве оштрафовал на 2 миллиона рублей "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации.

12:14 Инфляция в РФ к концу октября составила 13% против около 18% в апреле – Мишустин.

12:07 Веерные отключения электричества в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях на сегодняшний день анонсировал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

11:53 Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка, а его пост о выходе из гражданства РФ пропал загадочным образом.

10:56 Глава "Нафтогаз Украины" Витренко написал заявление об отставке, его место займет министр развития общин Чернышев, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

10:29 Возможная причина массовой воздушной тревоги в Украине – это взлет в Беларуси истребителей МиГ-31К, способных нести сверхзвуковую ракету "Кинжал", сообщают в соцсетях.

10:16 Воздушная тревога объявлена в Киеве.

10:06 В Киеве восстановили водоснабжения и подачу электроэнергии, но возможны веерные отключения – мэр Кличко.

9:50 Более 15 тыс. человек записались в добровольческие отряды в России с начала спецоперации – Генштаб.

9:30 До 70 тысяч жителей планируется отселить из 15-километровой зоны у Днепра в Херсонской области, процесс уже начался, заявил врио губернатора региона Сальдо.

9:12 Турецкие отели подключают российские платежные системы, которые позволяют принимать не только карты "Мир", но и Visa и Mastercard, выпущенные в РФ, сообщают "Известия". 

9:02 Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России продлили до 9 ноября – Росавиация.

8:55 МАГАТЭ начало инспекцию на объектах Украины после обвинений РФ в создании "грязной бомбы".

8:34 Депутаты и сенаторы от "Единой России" разработали законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации.

8:10 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к правительству с просьбой выделить федеральную помощь на восстановление сел, пострадавших от обстрелов.

1 ноября

21:43 Зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 км от Днепра в связи с возможностью нанесения Киевом удара по плотине Каховской ГЭС.

21:15 В Донецке снова звучат взрывы в нескольких километрах от центра города.

21:03 Россия приостанавливает движение по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой";

20:27 Стоимость фьючерсов на пшеницу в понедельник выросла на 6% на фоне ситуации с приостановкой участия РФ в зерновой сделке.

19:23 В ООН заявили о готовности расследовать детали инцидента, вызвавшего приостановку участия России в зерновой сделке.

18:52 Подача газа в Мелитополе идет по графику, в ближайшие дни будут подключены все абоненты.

18:38 Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турции, обсудили приостановку российской стороной реализации продуктовой сделки.

18:03 Воздушная тревога объявлена 31 октября вечером в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

17:46 В Энергодаре восстановлено энергоснабжение после удара ВСУ 30 октября.

17:23 Проводить эвакуацию жителей Киевской области пока не планируется.

16:59 Михаил Мишустин поручил организовать жесткую систему контроля при обеспечении потребностей ВС РФ. 

16:36 Исполнительный директор группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил об отсутствии на складах оборудования для восстановления энергосистемы Украины.

16:09 Один снаряд при обстреле ВСУ упал рядом с домом правительства в Донецке.

15:40 ВСУ обстреливают центральную часть Донецка, было слышно пять взрывов.

15:23 Очевидцы сообщают, что в украинской столице нет света, воды и связи, не работает транспорт.

15:05 Заторов на подходах к Крымскому мосту нет, сообщил Савельев.

14:14 Минобороны России: продолжены высокоточные удары по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

13:40 Минобороны Молдавии в связи с падением у села Наславча сбитой украинской ПВО ракеты заявило, что нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было, а осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их малых размеров.

13:33 Украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 миллиардов гривен (200 миллионов долларов) в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются рабочий день, пишут СМИ, ссылаясь на сообщение Верховной Рады.

12:59 Пресс-служба МВД Молдавии утверждает, что сбитая украинской системой ПВО ракета упала в понедельник на окраине молдавского села Наславча, расположенного на севере страны, пострадавших нет, но в нескольких домах выбиты стекла.

12:39 Украинские издания сообщают о взрывах на Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.

11:44 Турция продолжит прилагать усилия по доставке на мировые рынки зерна – Эрдоган.

11:35 Сотрудники американского посольства в Киеве укрылись в убежище, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

11:18 Власти Киевской области заявили о повреждении энергетической инфраструктуры, часть области без света.

10:13 В Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

09:42 В Черкасской области и в Запорожье произошли взрывы на объектах критической инфраструктуры, пишут местные СМИ. В Запорожье сообщается об отключениях света.

09:26 Взрывы слышны в Полтавской и Винницкой областях, сообщают СМИ. Также сообщается о работе ПВО в Киевской и Днепропетровской областях. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

09:15 Россию ни к чему не обязывают принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки – источник СМИ в РФ.

07:54 Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных и серьезно усилила огневую мощь, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений.

31 октября

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