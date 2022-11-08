Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн
Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Российская армия продалжает освобождение населенных пунктов в зане СВО

На прошлой неделе Владимир Путин объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Всего, по словам президента, было призвано 318 тысяч солдат, изначальный план в 300 тыс перевыполнили из-за большого количества добровольцев. При этом в Кремле отметили, что специального указа о завершении мобилизационных мероприятий не будет.

Российские и украинские войска продолжают сражения в зоне СВО. Источники сообщают о подготовке большой битвы за Херсон, которая, как уверяют в Европе, станет решающей в конфликте. 

На этом фоне со стороны США появились сигналы по переговорному процессу – американцы пытаются побудить Киев вступить в диалог с Москвой, а официальные лица Вашингтона ведут частные беседы с российскими чиновниками о недопустимости эскалации конфликта. 

Все новости спецоперации – в трансляции "Утра" за неделю с 7 по 13 ноября. 

09:06 Минобороны РФ о денежном довольствии мобилизованным: минимальная сумма – 195 тыс рублей, она состоит из ежемесячной социальной выплаты (158 тыс) и денежного довольствия.

08:16 Евросоюз предложит 9 ноября новый план по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд.

8 ноября 

20:22 Первый пролет автодорожной части Крымского моста направлен к месту монтажа.

19:58 Турция собирается предложить продлить зерновую сделку на один год.

19:37  Зеленский: решение о принудительном изъятии в госсобственность активов ряда стратегических компаний было необходимо для поддержки армии.

19:01 Власти Польши готовят обновление закона о помощи украинским беженцам, чтобы выплата социальных пособий не производилась тем, кто покидает республику. 

18:50 Краснов подписал приказы об основании прокуратур ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.

18:19 Власти Тверской области будут выплачивать мобилизованным по 150 тыс. рублей из своего бюджета.

17:41 Воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины.

17:13 Путин: около 80 тыс мобилизованных сейчас находятся в зоне спецоперации, из них около 50 тыс принимают участие в боевых действиях, остальные на полигонах.

16:54 Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

16:24 СНБО Украины: национализированные активы, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и переданы минобороны.

15:37 Угрозы серьезного прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР больше нет.

15:23 С правого берега Херсона 7 ноября ушел последний теплоход, жители могут эвакуироваться своими силами.

15:07 ВС Украины выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО "Град".

14:40 ЕС продолжает рассматривать все меры в связи с якобы поставками Ираном беспилотников для РФ – Еврокомиссия.

14:11 Под обстрел попал город Грайворон, сообщает губернатор Белгородской области Гладков. 

13:57 Минобороны РФ опровергло заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в зоне СВО.

13:55 У России отсутствует готовность вступить в мирные переговоры – представитель правительства ФРГ.

13:47 Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

13:25 Украина национализирует компании "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич", пишут СМИ.

13:04 Молдавия пустила первый за 24 года пассажирский поезд в Киев.

12:46 Экстренные отключения электроэнергии начались в понедельник в Киеве, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

12:04 Запорожская область откажется от гривны с 1 января 2023 года – власти.

11:58 Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории – президент страны.

11:35 Ксения Собчак вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы ее перехода через границу в Псковской области.

11:16 Передвижение гражданских транспортных средств через Днепр по воде и понтонной переправе временно прекращено, сообщили в понедельник в администрации Херсонской области.

11:14 Воздушная тревога объявлена в Одесской области.

11:04 Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что под Павловкой идут тяжелые бои – там есть потери, но не такие серьезные, как сообщалось ранее.

10:56 В Киеве экстренные отключения вне графиков. Ожидаются тотальные отключения до вечера.

10:21 Угрозы Киева возобновить ядерную программу стали одной из причин проведения СВО – зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

9:54 Глава Чувашии Олег Николаев по итогам встречи с мобилизованными из республики объявил, что власти выплатят военнослужащим единовременно по 50 тысяч рублей для компенсации затрат на покупку амуниции и прочего военного снаряжения. Кроме того после встречи он сообщил, что родственникам военнослужащих запретят присылать им алкоголь.

9:01 Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября.

9:00 ООН обещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

8:25 Губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил прокуратуру проверить сообщения в соцсетях о потерях морской пехоты в зоне спецоперации. Он не исключил, что это может быть "вбросом со стороны противника".

8:22 Украинские спецслужбы заявили, что на стороне РФ воюет около тысячи граждан Германии.

7 ноября

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