Российская армия продалжает освобождение населенных пунктов в зане СВО

На прошлой неделе Владимир Путин объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Всего, по словам президента, было призвано 318 тысяч солдат, изначальный план в 300 тыс перевыполнили из-за большого количества добровольцев. При этом в Кремле отметили, что специального указа о завершении мобилизационных мероприятий не будет.

Российские и украинские войска продолжают сражения в зоне СВО. Источники сообщают о подготовке большой битвы за Херсон, которая, как уверяют в Европе, станет решающей в конфликте.

На этом фоне со стороны США появились сигналы по переговорному процессу – американцы пытаются побудить Киев вступить в диалог с Москвой, а официальные лица Вашингтона ведут частные беседы с российскими чиновниками о недопустимости эскалации конфликта.

Все новости спецоперации – в трансляции "Утра" за неделю с 7 по 13 ноября.

14:49 Российская армия за сутки пресекла попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ в тыловые районы обороны – Минобороны РФ.

14:02 Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

13:13 Из Херсонской области эвакуировали около 80 тысяч человек в целях безопасности – власти.

12:52 В Бердянске Запорожской области предотвращен теракт, сообщил представитель спецслужб РФ.

12:27 Песков о планах Путина посетить Донбасс: конкретных планов нет, но не сомневаюсь, что приедет, когда придет время.

12:04 Министр просвещения: курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года

12:01 Украинские войска уперлись в Херсонской области в линию обороны, их продвижение остановлено, заявили РИА Новости власти региона.

11:22 Песков посетил Луганск, где проводил обучение для пресс-служб и СМИ, сообщил Кириенко.

10:51 Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

10:36 Власти Узбекистана просят Европейский союз снять санкции с предпринимателя Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой – Financial Times со ссылкой на источники.

9:54 Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине на 90 суток с 21 ноября.

8:55 Украинские военные пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области, атака отбита, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

8:46 Как минимум в четырех странах Европы не нашли никаких свидетельств возможной контрабанды поставленного Украине западного оружия. Об отсутствии свидетельств утечки оружия РБК сообщили в полицейских управлениях Германии, Дании, Венгрии и Чехии.

8:20 Китайские инвесторы "Мотор Сич" после национализации активов сделали заявление, в котором выступили против злоупотребления государственной властью и "бесстыдного поведения" Украины.

9 ноября

21:36 США не могут подтвердить достоверность данных Украины о договоренности о поставках Ираном РФ в ноябре баллистических ракет – Пентагон.

21:21 Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS, но отказался уточнить, возможна ли поставка тактических ракет ATACMS.

20:57 Евросоюз отказался выделить Украине оставшиеся три миллиарда евро, которые обещал в мае в рамках программы макрофинансовой помощи – первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

19:45 ЕС не сможет выделить Украине 3 млрд из 9 млрд евро, обещанных Киеву в мае – Еврокомиссия.

19:00 Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на российских условиях, поскольку, по его словам, это "послало бы сигнал о том, что применение силы ведет к достижению политических целей".

18:05 Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт объединённой группировки российских войск, выполняющих задачи спецоперации, заявило Минобороны.

18:00 Школы в Энергодаре будут работать очно, несмотря на обстрелы городской инфраструктуры – глава города Александр Волга.

17:29 ВСУ пошли в атаку на Бериславском направлении в Херсонской области, но понесли потери и отошли назад, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

15:35 Кафедра детской стоматологии Донецкого университета, многоквартирные жилые дома и трубы теплотрассы повреждены при обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ.

14:17 Еврокомиссия представит план макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в виде льготных кредитов объемом 18 млрд евро.

14:02 Никаких предварительных условий со стороны России для переговоров с Украиной нет – МИД РФ.

13:37 Зеленский планирует принять участие в саммите G20 – СМИ.

13:18 Воздушная тревога объявлена еще в двух областях Украины – Винницкой и Житомирской.

12:48 ВСУ обстреляли поселок Камышаны в Херсонской области, выпустив по нему четыре ракеты из HIMARS.

12:23 Турция и ООН координируют работу, чтобы оправдать ожидания России по началу экспорта ее продукции в рамках зерновой сделки – Чавушоглу.

11:44 В Рязанской области запретили использование беспилотников.

11:11 В Херсоне восстановлено электроснабжение, прекращенное из-за теракта украинских диверсантов.

10:55 Движение поездов харьковского метрополитена приостановлено.

10:23 В Севастополе утром сработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник над акваторией.

09:44 ФСБ задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт.

09:06 Минобороны РФ о денежном довольствии мобилизованным: минимальная сумма – 195 тыс рублей, она состоит из ежемесячной социальной выплаты (158 тыс) и денежного довольствия.

08:16 Евросоюз предложит 9 ноября новый план по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд.

8 ноября

20:22 Первый пролет автодорожной части Крымского моста направлен к месту монтажа.

19:58 Турция собирается предложить продлить зерновую сделку на один год.

19:37 Зеленский: решение о принудительном изъятии в госсобственность активов ряда стратегических компаний было необходимо для поддержки армии.

19:01 Власти Польши готовят обновление закона о помощи украинским беженцам, чтобы выплата социальных пособий не производилась тем, кто покидает республику.

18:50 Краснов подписал приказы об основании прокуратур ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.

18:19 Власти Тверской области будут выплачивать мобилизованным по 150 тыс. рублей из своего бюджета.

17:41 Воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины.

17:13 Путин: около 80 тыс мобилизованных сейчас находятся в зоне спецоперации, из них около 50 тыс принимают участие в боевых действиях, остальные на полигонах.

16:54 Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

16:24 СНБО Украины: национализированные активы, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и переданы минобороны.

15:37 Угрозы серьезного прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР больше нет.

15:23 С правого берега Херсона 7 ноября ушел последний теплоход, жители могут эвакуироваться своими силами.

15:07 ВС Украины выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО "Град".

14:40 ЕС продолжает рассматривать все меры в связи с якобы поставками Ираном беспилотников для РФ – Еврокомиссия.

14:11 Под обстрел попал город Грайворон, сообщает губернатор Белгородской области Гладков.

13:57 Минобороны РФ опровергло заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в зоне СВО.

13:55 У России отсутствует готовность вступить в мирные переговоры – представитель правительства ФРГ.

13:47 Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

13:25 Украина национализирует компании "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич", пишут СМИ.

13:04 Молдавия пустила первый за 24 года пассажирский поезд в Киев.

12:46 Экстренные отключения электроэнергии начались в понедельник в Киеве, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

12:04 Запорожская область откажется от гривны с 1 января 2023 года – власти.

11:58 Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории – президент страны.

11:35 Ксения Собчак вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы ее перехода через границу в Псковской области.

11:16 Передвижение гражданских транспортных средств через Днепр по воде и понтонной переправе временно прекращено, сообщили в понедельник в администрации Херсонской области.

11:14 Воздушная тревога объявлена в Одесской области.

11:04 Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что под Павловкой идут тяжелые бои – там есть потери, но не такие серьезные, как сообщалось ранее.

10:56 В Киеве экстренные отключения вне графиков. Ожидаются тотальные отключения до вечера.

10:21 Угрозы Киева возобновить ядерную программу стали одной из причин проведения СВО – зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

9:54 Глава Чувашии Олег Николаев по итогам встречи с мобилизованными из республики объявил, что власти выплатят военнослужащим единовременно по 50 тысяч рублей для компенсации затрат на покупку амуниции и прочего военного снаряжения. Кроме того после встречи он сообщил, что родственникам военнослужащих запретят присылать им алкоголь.

9:01 Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября.

9:00 ООН обещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

8:25 Губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил прокуратуру проверить сообщения в соцсетях о потерях морской пехоты в зоне спецоперации. Он не исключил, что это может быть "вбросом со стороны противника".

8:22 Украинские спецслужбы заявили, что на стороне РФ воюет около тысячи граждан Германии.

7 ноября