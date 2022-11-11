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На прошлой неделе Владимир Путин объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Всего, по словам президента, было призвано 318 тысяч солдат, изначальный план в 300 тыс перевыполнили из-за большого количества добровольцев. При этом в Кремле отметили, что специального указа о завершении мобилизационных мероприятий не будет.
Российские и украинские войска продолжают сражения в зоне СВО. Источники сообщают о подготовке большой битвы за Херсон, которая, как уверяют в Европе, станет решающей в конфликте.
На этом фоне со стороны США появились сигналы по переговорному процессу – американцы пытаются побудить Киев вступить в диалог с Москвой, а официальные лица Вашингтона ведут частные беседы с российскими чиновниками о недопустимости эскалации конфликта.
Все новости спецоперации – в трансляции "Утра" за неделю с 7 по 13 ноября.
13:11 МО РФ: в 5 утра мск завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра.
12:32 В Херсоне остаются 80-100 тысяч жителей, их выезд продолжается, сообщил мэр города.
12:07 В Житомире демонтировали находившийся в центре города бронзовый бюст русского поэта Александра Пушкина.
11:38 В Совфеде напомнили, что отказ Украины от переговоров с Россией закреплен в украинском законодательстве.
11:16 Украинские диспетчеры вновь вводят экстренные отключения электроэнергии в Киеве.
11:03 В ДНР обратились к Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания "Город воинской славы".
10:37 Венгрия блокирует выделение Украине 18 млрд евро, пишет Politico.
10:15 Террористы пытались совершить покушение на замминистра по культуре Запорожской области. После покушения он жив, но контужен.
09:49 Прошедшие подготовку мобилизованные военнослужащие отправились из Костромы в тыловой район проведения СВО.
09:11 Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ до 21 ноября.
08:43 Киев получил от Польши 1 570 терминалов спутникового интернета Starlink американской компании Space X.
08:18 Русский язык исключен из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования Киева.
07:54 Объект критической инфраструктуры в Винницкой области Украины получил повреждения.
11 ноября
21:47 Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине, он будет включать "Стингеры" и ракеты для систем ПВО Hawk.
21:23 Взрывы были слышны в Николаеве.
21:11 Населенный пункт Павловка в ДНР освобожден и уже на 90% зачищен, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
20:42 Россия обязательно вернется в Херсон – Слуцкий.
20:12 Турчак, а также депутаты Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР, никто не пострадал.
19:53 Украинские военные обстреляли Лисичанск.
19:26 Пригожин заявил, что обратился в суд в связи с отказом в вводе в эксплуатацию здания "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге.
18:50 Полиция, а также экстренные, медицинские и социальные службы эвакуируются из Херсона в последний момент вместе с военным.
18:21 Сальдо прокомментировал решение по Херсону: "Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации".
17:40 Киевский городской совет переименовал еще 11 улиц столицы, названия которых связаны с СССР и Россией.
16:38 СБУ заявила, что задержала иностранного блогера, гражданина одной из стран Европы, якобы снимавшего материалы для RT.
15:49 СК РФ установил обстоятельства еще нескольких убийств ВСУ мирных жителей Мариуполя, признательные показания дали сами задержанные.
15:21 Глава МИД Конго в интервью РИА Новости назвал лицемерием то, что большая часть судов с зерном в рамках "продуктовой сделки" идет в Европу, а не в Африку.
14:47 На G20 озвучит инициативы, связанные с наращиванием газового сотрудничества с Турцией, поставками крупных партий зерна и удобрений – МИД РФ.
14:37 Всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза нужно переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на восток, заявил Боррель.
13:42 Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку саммита G20, заявил, что Владимир Зеленский не поедет на саммит лидеров G20 на Бали.
13:30 Минобороны России: осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом.
12:54 Посол Латвии был вызван в МИД РФ, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников.
12:13 Выплаты мобилизованным освободили от НДФЛ – поправки к закону.
12:09 Госдума приняла закон о статусе ветерана добровольцам, участвующим в спецоперации.
11:52 Зампред Совета Федерации Косачев в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал СВО гуманитарной и гуманистической миссией России на Украине.
11:22 Французский энергетический концерн Engie смог без каких-либо последствий заменить выпадающие объемы российского газа поставками из других источников, в том числе и СПГ, говорится в сообщении компании.
11:05 Украина ввела санкции против российского журналиста Кашина (в России признан иностранным агентом).
10:48 Похороны Стремоусова пройдут завтра в Симферополе, сообщил его соратник.
10:12 Путин поручил привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств.
9:54 Пентагон отклонил украинский запрос на поставку высокотехнологичных беспилотников Gray Eagle – счел, что их передача может "привести к эскалации конфликта" – WSJ.
9:45 Эрдоган заявил, что у него сложились "доверительные отношения" с Путиным, без этого невозможно было бы возобновление участия РФ в "продуктовой сделке".
9:35 Если линия фронта стабилизируется зимой, может появиться окно возможностей для переговоров о прекращении конфликта, заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает CNN.
9:16 Сотрудники УФСБ предотвратили теракт в здании военкомата в Екатеринбурге.
8:58 Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индонезии.
8:20 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР освобождены из украинского плена, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.
10 ноября
20:36 Турецкий катер подорвался в Черном море на дрейфующей украинской морской мине.
20:13 ВСУ не достигли успеха в наступлении на Снигиревку в Херсонской области, украинских военных в городе нет, заявил РИА Новости глава городской администрации Юрий Барбашов, ссылаясь на жителей города, не покинувших его.
19:05 Генсек НАТО заявил, что альянс в курсе заявлений по Херсону, но ждет информацию по развитию ситуации на земле.
18:09 Шойгу поручил Суровикину отвести войска за Днепр.
18:02 Суровикин в ходе доклада Шойгу: обстановка в районе спецоперации в целом стабилизирована. Боевые возможности объединенной группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счет мобилизованных, созданы резервы.
16:16 Погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Информацию подтвердили в силовых структурах, сообщает RT.
17:34 Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель Кирилла Стремоусова.
15:55 МАГАТЭ не нашло свидетельств работы над "грязной бомбой" на Украине – Гросси.
15:40 ЕС выделит Украине в декабре 0,5 млрд евро макрофинансовой помощи – исполнительный вице-президент.
14:49 Российская армия за сутки пресекла попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ в тыловые районы обороны – Минобороны РФ.
14:02 Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
13:13 Из Херсонской области эвакуировали около 80 тысяч человек в целях безопасности – власти.
12:52 В Бердянске Запорожской области предотвращен теракт, сообщил представитель спецслужб РФ.
12:27 Песков о планах Путина посетить Донбасс: конкретных планов нет, но не сомневаюсь, что приедет, когда придет время.
12:04 Министр просвещения: курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года
12:01 Украинские войска уперлись в Херсонской области в линию обороны, их продвижение остановлено, заявили РИА Новости власти региона.
11:22 Песков посетил Луганск, где проводил обучение для пресс-служб и СМИ, сообщил Кириенко.
10:51 Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
10:36 Власти Узбекистана просят Европейский союз снять санкции с предпринимателя Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой – Financial Times со ссылкой на источники.
9:54 Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине на 90 суток с 21 ноября.
8:55 Украинские военные пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области, атака отбита, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
8:46 Как минимум в четырех странах Европы не нашли никаких свидетельств возможной контрабанды поставленного Украине западного оружия. Об отсутствии свидетельств утечки оружия РБК сообщили в полицейских управлениях Германии, Дании, Венгрии и Чехии.
8:20 Китайские инвесторы "Мотор Сич" после национализации активов сделали заявление, в котором выступили против злоупотребления государственной властью и "бесстыдного поведения" Украины.
9 ноября
21:36 США не могут подтвердить достоверность данных Украины о договоренности о поставках Ираном РФ в ноябре баллистических ракет – Пентагон.
21:21 Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS, но отказался уточнить, возможна ли поставка тактических ракет ATACMS.
20:57 Евросоюз отказался выделить Украине оставшиеся три миллиарда евро, которые обещал в мае в рамках программы макрофинансовой помощи – первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
19:45 ЕС не сможет выделить Украине 3 млрд из 9 млрд евро, обещанных Киеву в мае – Еврокомиссия.
19:00 Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на российских условиях, поскольку, по его словам, это "послало бы сигнал о том, что применение силы ведет к достижению политических целей".
18:05 Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт объединённой группировки российских войск, выполняющих задачи спецоперации, заявило Минобороны.
18:00 Школы в Энергодаре будут работать очно, несмотря на обстрелы городской инфраструктуры – глава города Александр Волга.
17:29 ВСУ пошли в атаку на Бериславском направлении в Херсонской области, но понесли потери и отошли назад, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
15:35 Кафедра детской стоматологии Донецкого университета, многоквартирные жилые дома и трубы теплотрассы повреждены при обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ.
14:17 Еврокомиссия представит план макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в виде льготных кредитов объемом 18 млрд евро.
14:02 Никаких предварительных условий со стороны России для переговоров с Украиной нет – МИД РФ.
13:37 Зеленский планирует принять участие в саммите G20 – СМИ.
13:18 Воздушная тревога объявлена еще в двух областях Украины – Винницкой и Житомирской.
12:48 ВСУ обстреляли поселок Камышаны в Херсонской области, выпустив по нему четыре ракеты из HIMARS.
12:23 Турция и ООН координируют работу, чтобы оправдать ожидания России по началу экспорта ее продукции в рамках зерновой сделки – Чавушоглу.
11:44 В Рязанской области запретили использование беспилотников.
11:11 В Херсоне восстановлено электроснабжение, прекращенное из-за теракта украинских диверсантов.
10:55 Движение поездов харьковского метрополитена приостановлено.
10:23 В Севастополе утром сработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник над акваторией.
09:44 ФСБ задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт.
09:06 Минобороны РФ о денежном довольствии мобилизованным: минимальная сумма – 195 тыс рублей, она состоит из ежемесячной социальной выплаты (158 тыс) и денежного довольствия.
08:16 Евросоюз предложит 9 ноября новый план по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд.
8 ноября
20:22 Первый пролет автодорожной части Крымского моста направлен к месту монтажа.
19:58 Турция собирается предложить продлить зерновую сделку на один год.
19:37 Зеленский: решение о принудительном изъятии в госсобственность активов ряда стратегических компаний было необходимо для поддержки армии.
19:01 Власти Польши готовят обновление закона о помощи украинским беженцам, чтобы выплата социальных пособий не производилась тем, кто покидает республику.
18:50 Краснов подписал приказы об основании прокуратур ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
18:19 Власти Тверской области будут выплачивать мобилизованным по 150 тыс. рублей из своего бюджета.
17:41 Воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины.
17:13 Путин: около 80 тыс мобилизованных сейчас находятся в зоне спецоперации, из них около 50 тыс принимают участие в боевых действиях, остальные на полигонах.
16:54 Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
16:24 СНБО Украины: национализированные активы, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и переданы минобороны.
15:37 Угрозы серьезного прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР больше нет.
15:23 С правого берега Херсона 7 ноября ушел последний теплоход, жители могут эвакуироваться своими силами.
15:07 ВС Украины выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО "Град".
14:40 ЕС продолжает рассматривать все меры в связи с якобы поставками Ираном беспилотников для РФ – Еврокомиссия.
14:11 Под обстрел попал город Грайворон, сообщает губернатор Белгородской области Гладков.
13:57 Минобороны РФ опровергло заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в зоне СВО.
13:55 У России отсутствует готовность вступить в мирные переговоры – представитель правительства ФРГ.
13:47 Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
13:25 Украина национализирует компании "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич", пишут СМИ.
13:04 Молдавия пустила первый за 24 года пассажирский поезд в Киев.
12:46 Экстренные отключения электроэнергии начались в понедельник в Киеве, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
12:04 Запорожская область откажется от гривны с 1 января 2023 года – власти.
11:58 Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории – президент страны.
11:35 Ксения Собчак вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы ее перехода через границу в Псковской области.
11:16 Передвижение гражданских транспортных средств через Днепр по воде и понтонной переправе временно прекращено, сообщили в понедельник в администрации Херсонской области.
11:14 Воздушная тревога объявлена в Одесской области.
11:04 Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что под Павловкой идут тяжелые бои – там есть потери, но не такие серьезные, как сообщалось ранее.
10:56 В Киеве экстренные отключения вне графиков. Ожидаются тотальные отключения до вечера.
10:21 Угрозы Киева возобновить ядерную программу стали одной из причин проведения СВО – зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
9:54 Глава Чувашии Олег Николаев по итогам встречи с мобилизованными из республики объявил, что власти выплатят военнослужащим единовременно по 50 тысяч рублей для компенсации затрат на покупку амуниции и прочего военного снаряжения. Кроме того после встречи он сообщил, что родственникам военнослужащих запретят присылать им алкоголь.
9:01 Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября.
9:00 ООН обещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
8:25 Губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил прокуратуру проверить сообщения в соцсетях о потерях морской пехоты в зоне спецоперации. Он не исключил, что это может быть "вбросом со стороны противника".
8:22 Украинские спецслужбы заявили, что на стороне РФ воюет около тысячи граждан Германии.
7 ноября
Уровень комфорта европейцев снижается на глазах