Российская армия продалжает освобождение населенных пунктов в зане СВО

На прошлой неделе Владимир Путин объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Всего, по словам президента, было призвано 318 тысяч солдат, изначальный план в 300 тыс перевыполнили из-за большого количества добровольцев. При этом в Кремле отметили, что специального указа о завершении мобилизационных мероприятий не будет.

Российские и украинские войска продолжают сражения в зоне СВО. Источники сообщают о подготовке большой битвы за Херсон, которая, как уверяют в Европе, станет решающей в конфликте.

На этом фоне со стороны США появились сигналы по переговорному процессу – американцы пытаются побудить Киев вступить в диалог с Москвой, а официальные лица Вашингтона ведут частные беседы с российскими чиновниками о недопустимости эскалации конфликта.

Все новости спецоперации – в трансляции "Утра" за неделю с 7 по 13 ноября.

10:40 Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный реактор, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

10:26 Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

10:10 Каховскую ГЭС можно будет восстановить, несмотря на "грандиозные повреждения", процесс ремонта займет не менее года, более точную оценку смогут дать специалисты. Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

13 ноября

21:20 Администрация Херсонской области официально заявила, что решение о переносе столицы в Геническ не принималось, там временно находится ряд ведомств.

20:40 Замглавы офиса Зеленского заявил о начале работы в Херсоне подконтрольной Киеву "областной военной администрации", полиции и СБУ. В городе также введен комендантский час, планируется ограничить въезд и выезд.

20:20 Украинские власти объявили комендантский час в Херсоне, ограничили въезд и выезд из города.

20:05 Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о начале работы в Херсоне подконтрольной Киеву областной военной администрации, Национальной Полиции и Службы безопасности Украины (СБУ).

18:20 Власти Новой Каховки сообщают об одном погибшем и трех раненых мирных жителях в результате украинских обстрелов.

16:50 ВСУ сбросили с дронов самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

16:36 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, что готов тщательно рассмотреть возможность личной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, если такое предложение от него поступит.

16:10 Вопрос с продлением зерновой сделки еще не решен – замглавы МИД РФ.

15:29 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, за исключением Киевской области.

14:46 На Купянском направлении украинские войска предпринимали попытки атаковать подразделения ВС РФ, были остановлены и отброшены на исходные позиции. Общие потери противника за сутки – более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронемашин.

13:39 Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море. Об этом заявили в управлении по морским делам Турции.

13:20 Украинские войска ведут обстрел центральных районов Новой Каховки, из которой сегодня планируется вывезти около 200 человек, сообщил РИА Новости глава администрации города.

12:54 Белорусские пограничники обвинили Украину в минировании территории возле границы. Мины, по их данным, устанавливаются в лесной зоне на сопредельной украинской стороне. Кроме того, разрушаются приграничные подъездные дороги и объекты инфраструктуры вблизи пунктов пропуска.

11:54 На Николаево-Криворожском направлении враг пытается закрепиться вдоль Днепра, российская артиллерия не дает этого сделать. Противник силами разведки прощупывает позиции на Каховской ГЭС, были замечены несколько БПЛА. Враг силами в два взвода попытался два раза прорваться в н.п. Площанка, был остановлен, понеся потери. Бросив раненых, ВСУ отошли на исходные позиции.

11:27 12 ноября "Укрэнерго" вводит аварийные отключения энергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях/

10:45 Карта всей Украины была оцифрована для обучения операторов российских дронов-камикадзе "Изделие-51" и "Изделие-52" (раньше – "Ланцет"), которые применяются в ходе спецоперации, сообщили РИА Новости в компании-разработчике ZALA Aero.

09:40 Власти Херсонской области заявили о временном переносе столицы региона в Геническ. Это небольшой город на берегу Азовского моря, он находится примерно в 200 км от Херсона.

12 ноября

21:18 Пленный украинский командир сообщил, что ему стали известны планы Киева зимой наступать на Белгородскую и Курскую области.

20:53 Испанские истребители Eurofighter прибыли в Болгарию в рамках программы НАТО по усилению патрулирования воздушного пространства в регионе.

20:06 Саховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы – власти Новой Каховки.

19:40 Группа экспертов МАГАТЭ посетила "атомный объект" в Харькове, "радиационных выбросов" не установлено – заявление.

18:24 ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки, разрушены жилые дома – власти города.

17:24 Минобороны России: в настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на правом берегу Днепра наносится огневое поражение.

16:45 Два пролета Антоновского моста, расположенного в Херсонской области, разрушены.

16:24 Рогозин возглавил группу военных советников, которая сейчас оказывает военно-техническую поддержку войскам ДНР в зоне СВО.

16:00 Пять взрывов раздались в небе над Новой Каховкой, работает ПВО – РИА Новости.

15:35 Украинские войска увеличили интенсивность ракетных ударов по Каховской ГЭС и гражданской инфраструктуре Новой Каховки, сообщили РИА Новости в администрации города.

14:38 Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.

14:06 Шансы на диалог по Украине вырастут, если Киеву "прикажут из соответствующих столиц" – Рябков.

13:37 Решение о прекращении огня на Украине должен принимать Киев – источник в Брюсселе.

13:11 МО РФ: в 5 утра мск завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра.

12:32 В Херсоне остаются 80-100 тысяч жителей, их выезд продолжается, сообщил мэр города.

12:07 В Житомире демонтировали находившийся в центре города бронзовый бюст русского поэта Александра Пушкина.

11:38 В Совфеде напомнили, что отказ Украины от переговоров с Россией закреплен в украинском законодательстве.

11:16 Украинские диспетчеры вновь вводят экстренные отключения электроэнергии в Киеве.

11:03 В ДНР обратились к Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания "Город воинской славы".

10:37 Венгрия блокирует выделение Украине 18 млрд евро, пишет Politico.

10:15 Террористы пытались совершить покушение на замминистра по культуре Запорожской области. После покушения он жив, но контужен.

09:49 Прошедшие подготовку мобилизованные военнослужащие отправились из Костромы в тыловой район проведения СВО.

09:11 Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ до 21 ноября.

08:43 Киев получил от Польши 1 570 терминалов спутникового интернета Starlink американской компании Space X.

08:18 Русский язык исключен из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования Киева.

07:54 Объект критической инфраструктуры в Винницкой области Украины получил повреждения.

11 ноября

21:47 Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине, он будет включать "Стингеры" и ракеты для систем ПВО Hawk.

21:23 Взрывы были слышны в Николаеве.

21:11 Населенный пункт Павловка в ДНР освобожден и уже на 90% зачищен, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

20:42 Россия обязательно вернется в Херсон – Слуцкий.

20:12 Турчак, а также депутаты Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР, никто не пострадал.

19:53 Украинские военные обстреляли Лисичанск.

19:26 Пригожин заявил, что обратился в суд в связи с отказом в вводе в эксплуатацию здания "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге.

18:50 Полиция, а также экстренные, медицинские и социальные службы эвакуируются из Херсона в последний момент вместе с военным.

18:21 Сальдо прокомментировал решение по Херсону: "Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации".

17:40 Киевский городской совет переименовал еще 11 улиц столицы, названия которых связаны с СССР и Россией.

16:38 СБУ заявила, что задержала иностранного блогера, гражданина одной из стран Европы, якобы снимавшего материалы для RT.

15:49 СК РФ установил обстоятельства еще нескольких убийств ВСУ мирных жителей Мариуполя, признательные показания дали сами задержанные.

15:21 Глава МИД Конго в интервью РИА Новости назвал лицемерием то, что большая часть судов с зерном в рамках "продуктовой сделки" идет в Европу, а не в Африку.

14:47 На G20 озвучит инициативы, связанные с наращиванием газового сотрудничества с Турцией, поставками крупных партий зерна и удобрений – МИД РФ.

14:37 Всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза нужно переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на восток, заявил Боррель.

13:42 Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку саммита G20, заявил, что Владимир Зеленский не поедет на саммит лидеров G20 на Бали.

13:30 Минобороны России: осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом.

12:54 Посол Латвии был вызван в МИД РФ, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников.

12:13 Выплаты мобилизованным освободили от НДФЛ – поправки к закону.

12:09 Госдума приняла закон о статусе ветерана добровольцам, участвующим в спецоперации.

11:52 Зампред Совета Федерации Косачев в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал СВО гуманитарной и гуманистической миссией России на Украине.

11:22 Французский энергетический концерн Engie смог без каких-либо последствий заменить выпадающие объемы российского газа поставками из других источников, в том числе и СПГ, говорится в сообщении компании.

11:05 Украина ввела санкции против российского журналиста Кашина (в России признан иностранным агентом).

10:48 Похороны Стремоусова пройдут завтра в Симферополе, сообщил его соратник.

10:12 Путин поручил привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств.

9:54 Пентагон отклонил украинский запрос на поставку высокотехнологичных беспилотников Gray Eagle – счел, что их передача может "привести к эскалации конфликта" – WSJ.

9:45 Эрдоган заявил, что у него сложились "доверительные отношения" с Путиным, без этого невозможно было бы возобновление участия РФ в "продуктовой сделке".

9:35 Если линия фронта стабилизируется зимой, может появиться окно возможностей для переговоров о прекращении конфликта, заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает CNN.

9:16 Сотрудники УФСБ предотвратили теракт в здании военкомата в Екатеринбурге.

8:58 Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индонезии.

8:20 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР освобождены из украинского плена, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

10 ноября

20:36 Турецкий катер подорвался в Черном море на дрейфующей украинской морской мине.

20:13 ВСУ не достигли успеха в наступлении на Снигиревку в Херсонской области, украинских военных в городе нет, заявил РИА Новости глава городской администрации Юрий Барбашов, ссылаясь на жителей города, не покинувших его.

19:05 Генсек НАТО заявил, что альянс в курсе заявлений по Херсону, но ждет информацию по развитию ситуации на земле.

18:09 Шойгу поручил Суровикину отвести войска за Днепр.

18:02 Суровикин в ходе доклада Шойгу: обстановка в районе спецоперации в целом стабилизирована. Боевые возможности объединенной группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счет мобилизованных, созданы резервы.

16:16 Погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Информацию подтвердили в силовых структурах, сообщает RT.

17:34 Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель Кирилла Стремоусова.

15:55 МАГАТЭ не нашло свидетельств работы над "грязной бомбой" на Украине – Гросси.

15:40 ЕС выделит Украине в декабре 0,5 млрд евро макрофинансовой помощи – исполнительный вице-президент.

14:49 Российская армия за сутки пресекла попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ в тыловые районы обороны – Минобороны РФ.

14:02 Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

13:13 Из Херсонской области эвакуировали около 80 тысяч человек в целях безопасности – власти.

12:52 В Бердянске Запорожской области предотвращен теракт, сообщил представитель спецслужб РФ.

12:27 Песков о планах Путина посетить Донбасс: конкретных планов нет, но не сомневаюсь, что приедет, когда придет время.

12:04 Министр просвещения: курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года

12:01 Украинские войска уперлись в Херсонской области в линию обороны, их продвижение остановлено, заявили РИА Новости власти региона.

11:22 Песков посетил Луганск, где проводил обучение для пресс-служб и СМИ, сообщил Кириенко.

10:51 Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

10:36 Власти Узбекистана просят Европейский союз снять санкции с предпринимателя Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой – Financial Times со ссылкой на источники.

9:54 Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине на 90 суток с 21 ноября.

8:55 Украинские военные пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области, атака отбита, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

8:46 Как минимум в четырех странах Европы не нашли никаких свидетельств возможной контрабанды поставленного Украине западного оружия. Об отсутствии свидетельств утечки оружия РБК сообщили в полицейских управлениях Германии, Дании, Венгрии и Чехии.

8:20 Китайские инвесторы "Мотор Сич" после национализации активов сделали заявление, в котором выступили против злоупотребления государственной властью и "бесстыдного поведения" Украины.

9 ноября

21:36 США не могут подтвердить достоверность данных Украины о договоренности о поставках Ираном РФ в ноябре баллистических ракет – Пентагон.

21:21 Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS, но отказался уточнить, возможна ли поставка тактических ракет ATACMS.

20:57 Евросоюз отказался выделить Украине оставшиеся три миллиарда евро, которые обещал в мае в рамках программы макрофинансовой помощи – первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

19:45 ЕС не сможет выделить Украине 3 млрд из 9 млрд евро, обещанных Киеву в мае – Еврокомиссия.

19:00 Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на российских условиях, поскольку, по его словам, это "послало бы сигнал о том, что применение силы ведет к достижению политических целей".

18:05 Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт объединённой группировки российских войск, выполняющих задачи спецоперации, заявило Минобороны.

18:00 Школы в Энергодаре будут работать очно, несмотря на обстрелы городской инфраструктуры – глава города Александр Волга.

17:29 ВСУ пошли в атаку на Бериславском направлении в Херсонской области, но понесли потери и отошли назад, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

15:35 Кафедра детской стоматологии Донецкого университета, многоквартирные жилые дома и трубы теплотрассы повреждены при обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ.

14:17 Еврокомиссия представит план макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в виде льготных кредитов объемом 18 млрд евро.

14:02 Никаких предварительных условий со стороны России для переговоров с Украиной нет – МИД РФ.

13:37 Зеленский планирует принять участие в саммите G20 – СМИ.

13:18 Воздушная тревога объявлена еще в двух областях Украины – Винницкой и Житомирской.

12:48 ВСУ обстреляли поселок Камышаны в Херсонской области, выпустив по нему четыре ракеты из HIMARS.

12:23 Турция и ООН координируют работу, чтобы оправдать ожидания России по началу экспорта ее продукции в рамках зерновой сделки – Чавушоглу.

11:44 В Рязанской области запретили использование беспилотников.

11:11 В Херсоне восстановлено электроснабжение, прекращенное из-за теракта украинских диверсантов.

10:55 Движение поездов харьковского метрополитена приостановлено.

10:23 В Севастополе утром сработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник над акваторией.

09:44 ФСБ задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт.

09:06 Минобороны РФ о денежном довольствии мобилизованным: минимальная сумма – 195 тыс рублей, она состоит из ежемесячной социальной выплаты (158 тыс) и денежного довольствия.

08:16 Евросоюз предложит 9 ноября новый план по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд.

8 ноября

20:22 Первый пролет автодорожной части Крымского моста направлен к месту монтажа.

19:58 Турция собирается предложить продлить зерновую сделку на один год.

19:37 Зеленский: решение о принудительном изъятии в госсобственность активов ряда стратегических компаний было необходимо для поддержки армии.

19:01 Власти Польши готовят обновление закона о помощи украинским беженцам, чтобы выплата социальных пособий не производилась тем, кто покидает республику.

18:50 Краснов подписал приказы об основании прокуратур ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.

18:19 Власти Тверской области будут выплачивать мобилизованным по 150 тыс. рублей из своего бюджета.

17:41 Воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины.

17:13 Путин: около 80 тыс мобилизованных сейчас находятся в зоне спецоперации, из них около 50 тыс принимают участие в боевых действиях, остальные на полигонах.

16:54 Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

16:24 СНБО Украины: национализированные активы, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и переданы минобороны.

15:37 Угрозы серьезного прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР больше нет.

15:23 С правого берега Херсона 7 ноября ушел последний теплоход, жители могут эвакуироваться своими силами.

15:07 ВС Украины выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО "Град".

14:40 ЕС продолжает рассматривать все меры в связи с якобы поставками Ираном беспилотников для РФ – Еврокомиссия.

14:11 Под обстрел попал город Грайворон, сообщает губернатор Белгородской области Гладков.

13:57 Минобороны РФ опровергло заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" в зоне СВО.

13:55 У России отсутствует готовность вступить в мирные переговоры – представитель правительства ФРГ.

13:47 Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

13:25 Украина национализирует компании "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Мотор Сич", пишут СМИ.

13:04 Молдавия пустила первый за 24 года пассажирский поезд в Киев.

12:46 Экстренные отключения электроэнергии начались в понедельник в Киеве, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

12:04 Запорожская область откажется от гривны с 1 января 2023 года – власти.

11:58 Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории – президент страны.

11:35 Ксения Собчак вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы ее перехода через границу в Псковской области.

11:16 Передвижение гражданских транспортных средств через Днепр по воде и понтонной переправе временно прекращено, сообщили в понедельник в администрации Херсонской области.

11:14 Воздушная тревога объявлена в Одесской области.

11:04 Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что под Павловкой идут тяжелые бои – там есть потери, но не такие серьезные, как сообщалось ранее.

10:56 В Киеве экстренные отключения вне графиков. Ожидаются тотальные отключения до вечера.

10:21 Угрозы Киева возобновить ядерную программу стали одной из причин проведения СВО – зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

9:54 Глава Чувашии Олег Николаев по итогам встречи с мобилизованными из республики объявил, что власти выплатят военнослужащим единовременно по 50 тысяч рублей для компенсации затрат на покупку амуниции и прочего военного снаряжения. Кроме того после встречи он сообщил, что родственникам военнослужащих запретят присылать им алкоголь.

9:01 Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября.

9:00 ООН обещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

8:25 Губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил прокуратуру проверить сообщения в соцсетях о потерях морской пехоты в зоне спецоперации. Он не исключил, что это может быть "вбросом со стороны противника".

8:22 Украинские спецслужбы заявили, что на стороне РФ воюет около тысячи граждан Германии.

7 ноября