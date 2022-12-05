На линии соприкосновения идут активные бои

Десятый месяц на территории Украины осуществляется выполнение задач, поставленных в рамках специальной военной операции. Вынужденное решение временно оставить Херсон серьезно опечалило жителей нашей страны. Однако бои продолжаются – на многих направлениях Вооруженным силам России удается продвигаться вперед.



Существенные успехи достигнуты на Донецком направлении. Нашим бойцам удалось заметно продвинуться в районе стратегически важного города Артемовск. Войска взяли под полный огневой контроль все дороги на этом направлении. Также продолжается планомерное уничтожение военной инфраструктуры Незалежной.

Как отмечают представители экспертного сообщества, сейчас противоборствующие стороны активно ведут подготовку к зимней кампании. Российская армия получила необходимые резервы и хорошо закрепилась на занятых позициях. Все потуги украинцев осуществить прорывы в линии обороны остаются тщетными. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию главных событий СВО.

08:07 Целью ночного удара по Запорожью стали склады боеприпасов – Рогов.

5 декабря