На линии соприкосновения идут активные бои

Десятый месяц на территории Украины осуществляется выполнение задач, поставленных в рамках специальной военной операции. Вынужденное решение временно оставить Херсон серьезно опечалило жителей нашей страны. Однако бои продолжаются – на многих направлениях Вооруженным силам России удается продвигаться вперед.



Существенные успехи достигнуты на Донецком направлении. Нашим бойцам удалось заметно продвинуться в районе стратегически важного города Артемовск. Войска взяли под полный огневой контроль все дороги на этом направлении. Также продолжается планомерное уничтожение военной инфраструктуры Незалежной.

Как отмечают представители экспертного сообщества, сейчас противоборствующие стороны активно ведут подготовку к зимней кампании. Российская армия получила необходимые резервы и хорошо закрепилась на занятых позициях. Все потуги украинцев осуществить прорывы в линии обороны остаются тщетными. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию главных событий СВО.

09:43 Химзавод "Стирол" в Горловке в Донецкой Народной Республике попал под обстрел.

09:18 Случаи расстрелов военных за неподчинение приказам своих командиров наблюдаются в подразделениях ВСУ, дислоцирующихся вдоль линии фронта в Донбассе – Марочко.

08:59 ВСУ обстреливают промышленную зону Запорожской АЭС – Рогов.

08:27 Горячая линия получила 20 тыс. обращений по переселению из Херсонской области.

07:50 Беспилотник нанес удар по аэродрому в Курске.

6 декабря

22:02 Белый дом в курсе сообщений о попытках Украины нанести удары по российским военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, однако не комментирует их и не обладает детальной информацией – координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

21:41 Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров: "Позиция по ЗАЭС неизменна. Станция должна быть под контролем Украины и должна быть полностью демилитаризована. Это то, из чего мы исходим".

21:30 В МИД РФ заявили, что между Россией и Украиной нет никаких прямых переговоров по вопросу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. На данный момент речи ни о каком выводе объекта из-под контроля РФ или передаче контроля какой-то "третьей стороне" не может быть речи.

21:20 Глава Одессы подтвердил разрушение объектов энергетической инфраструктуры в регионе. По некоторым данным, ракеты попали по Одесской ТЭЦ-2 и электроподстанциям.

20:24 Белый дом заявил, что последние российские удары по Украине являются напоминанием о жестокости президента России Владимира Путина.

19:47 Средствами ПВО летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской области украинские БПЛА были перехвачены – Минобороны РФ.

19:26 Российского посла в Канаде Олега Степанова вызвали в канадский МИД. Причины вызова не уточняются.

18:42 Ракетные удары затронули энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергетическая система Украины функционирует и остается нетронутой – премьер-министр Украины.

18:04 Хуснуллин пообещал закончить ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста в конце марта 2023 года.

18:01 Британский наемник Шон Пиннер, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, был захвачен в Мариуполе, приговорен судом ДНР к смертной казни, но затем отправлен на родину в рамках обмена, вернулся на Украину – The Sun.

17:59 Зеленский заявил, что украинские средства ПВО сбили большую часть российских ракет в понедельник, энергетики уже приступили к своей работе.

17:42 Два объекта инфраструктуры повреждены в Одесской области – замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

17:11 Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по нему на машине

17:07 В Донецке слышна серия взрывов. До этого долго работала ПВО.

17:02 МВД Молдавии заявило, что погранполиция республики обнаружила упавшую ракету на севере страны, ее принадлежность не уточняется.

16:19 Перебои с интернетом начались в Сумах, Одессе и Житомире – Netblocks.

16:13 Взрывы слышны во Львовской и Тернопольской областях, а также в Харькове, сообщают украинские СМИ.

15:50 Проблемы с электроснабжением начались в регионах Украины после сообщений о взрывах, в частности, в Кировоградской, Одесской, Житомирской областях – СМИ.

15:49 Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Одессе и Одесской области.

15:45 Украинские СМИ сообщают о взрыве в Виннице.

15:40 РФ вынуждена регулярно посылать США и НАТО предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав – заявил Лавров.

15:12 Украинские власти заявили о новом массированном ракетном ударе по территории страны.

14:58 Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

14:34 Сотрудники СБУ проводят "контрразведывательные мероприятия" на объектах УПЦ в Полтавской области.

14:23 Воздушная тревога объявлена еще в нескольких областях на северо-востоке и в центре Украины.

13:47 Киев после почти недели экстренных отключений электричества переходит к веерным ограничениям по графику.

13:04 В центре Донецка ликвидируют последствия ночного украинского обстрела.

12:23 ВС РФ продолжают успешное наступление на донецком направлении, за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих.

11:57 Число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны ВСУ возросло до девяти.

11:18 В ЛНР сообщили, что украинские военные обстреляли общежитие в Алчевске, в котором жили беженцы и строители – 3 человека погибли, 15 пострадали

10:43 Комитет Думы поддержал поправку о приостановке взыскания долгов с участников СВО во время боевых действий.

10:18 Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

09:32 Законопроектов об ограничительных мерах для уехавших из страны с начала мобилизации россиян, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях, в настоящее время в парламенте нет – Клишас.

08:52 Один человек погиб, двое под завалами, около 15 ранены из-за удара ВСУ по Алчевску из РСЗО HIMARS.

08:07 Целью ночного удара по Запорожью стали склады боеприпасов – Рогов.

5 декабря