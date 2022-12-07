На линии соприкосновения идут активные бои

Десятый месяц на территории Украины осуществляется выполнение задач, поставленных в рамках специальной военной операции. Вынужденное решение временно оставить Херсон серьезно опечалило жителей нашей страны. Однако бои продолжаются – на многих направлениях Вооруженным силам России удается продвигаться вперед.



Существенные успехи достигнуты на Донецком направлении. Нашим бойцам удалось заметно продвинуться в районе стратегически важного города Артемовск. Войска взяли под полный огневой контроль все дороги на этом направлении. Также продолжается планомерное уничтожение военной инфраструктуры Незалежной.

Как отмечают представители экспертного сообщества, сейчас противоборствующие стороны активно ведут подготовку к зимней кампании. Российская армия получила необходимые резервы и хорошо закрепилась на занятых позициях. Все потуги украинцев осуществить прорывы в линии обороны остаются тщетными. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию главных событий СВО.

7:50 В Белоруссии 7-8 декабря проверяют систему реагирования на акты терроризма, планируется передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения нацбезопасности.

7 декабря

21:41 Эстония будет вынуждена на время отключать электроэнергию при сильных морозах. Об этом заявила в эфире радиостанции "Радио 4" премьер-министр страны Кая Каллас.

21:03 Если угрозу, исходящую с Украины, не удастся устранить миром, Россия сделает это военным путем, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

20:23 Россия рассматривает возможность установления фиксированных цен для международных продаж нефти в качестве ответа на ограничение, установленное странами G7, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с планом.

20:17 Заместитель госсекретаря США Венди Шерман: "Россия должна вывести все свои войска из Украины, и точка".

19:49 Объект инфраструктуры был поражен в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины – глава городской военной администрации Александр Вилкул.

19:33 Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не будет выслушивать выступление постоянного представителя Украины при всемирной организации Сергея Кислицы на заседании Совета Безопасности ООН.

19:20 РФ запросила на девятое декабря заседание СБ ООН в связи с поставками западного оружия Киеву.

19:02 Россия будет стремиться к тому, чтобы договоренности о зоне безопасности вокруг ЗАЭС были достигнуты до конца года, заявил Рябков.

19:00 РФ готова вернуться к обсуждению гарантий безопасности в случае готовности Запада – замглавы МИД РФ Рябков.

18:35 Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка, пострадавших нет, повреждена линия электропередачи. Без света остаются четыре населенных пункта.

18:29 Власти Новошахтинска, где сегодня мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским, назвали фейком информацию о том, что в городе действует диверсионно-разведывательная группа.

17:29 Несколько взрывов прозвучало в городе Косовска-Митровица, работает сирена.

17:07 Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине до 18 млрд евро на 2023 год.

16:41 Посольство Украины в Дании получило подозрительную посылку, подобную тем, что были направлены в украинские диппредставительства в других странах – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

16:40 Грузия не сможет помочь Украине вооружением – власти республики.

16:06 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании отрядов теробороны. Об их создании жители региона просили с начала спецоперации. Стать членом теробороны смогут белгородцы, у которых есть боевой опыт и желание защищать дом и семью.

15:46 Украинские хакеры выложили данные, полученные, по их словам, из Единой Системы Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) Госуслуг, сообщают профильные телеграм-каналы.

15:19 FT: новый пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на транзакции с еще тремя российскими банками и запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

14:53 Московский суд заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы МИД Украины Джапарову.

14:51 Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.

14:36 ВС России 5 декабря не наносили удары по Киеву, заявили в МО РФ.

14:35 МО РФ: вчера ВС РФ нанесли массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины

14:22 Шестьдесят российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись из плена.

13:54 Зеленский заявил, что сегодня находится в Донбассе.

13:37 Один из украинских ударов по центру Донецка пришёлся на православный храм.

13:19 Москва по-прежнему не видит перспектив переговоров по Украине – Песков.

12:57 Россия классифицирует атаки ВСУ на ЗАЭС как ядерный терроризм – Шойгу.

12:24 Украинские войска обстреляли центр Донецка 10 ракетами "Града", заявили в ДНР.

12:02 Судья Военного суда ДНР погиб при украинском обстреле центра Донецка, сообщили в верховном суде региона.

11:29 Переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован, это в принципе невозможно – "Росэнергоатом".

10:37 Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях в восточной части Украины.

10:18 47% американцев считают, что США следует призывать Украину к мирным договоренностям с Россией как можно скорее.

09:43 Химзавод "Стирол" в Горловке в Донецкой Народной Республике попал под обстрел.

09:18 Случаи расстрелов военных за неподчинение приказам своих командиров наблюдаются в подразделениях ВСУ, дислоцирующихся вдоль линии фронта в Донбассе – Марочко.

08:59 ВСУ обстреливают промышленную зону Запорожской АЭС – Рогов.

08:27 Горячая линия получила 20 тыс. обращений по переселению из Херсонской области.

07:50 Беспилотник нанес удар по аэродрому в Курске.

6 декабря

22:02 Белый дом в курсе сообщений о попытках Украины нанести удары по российским военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, однако не комментирует их и не обладает детальной информацией – координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

21:41 Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров: "Позиция по ЗАЭС неизменна. Станция должна быть под контролем Украины и должна быть полностью демилитаризована. Это то, из чего мы исходим".

21:30 В МИД РФ заявили, что между Россией и Украиной нет никаких прямых переговоров по вопросу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. На данный момент речи ни о каком выводе объекта из-под контроля РФ или передаче контроля какой-то "третьей стороне" не может быть речи.

21:20 Глава Одессы подтвердил разрушение объектов энергетической инфраструктуры в регионе. По некоторым данным, ракеты попали по Одесской ТЭЦ-2 и электроподстанциям.

20:24 Белый дом заявил, что последние российские удары по Украине являются напоминанием о жестокости президента России Владимира Путина.

19:47 Средствами ПВО летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской области украинские БПЛА были перехвачены – Минобороны РФ.

19:26 Российского посла в Канаде Олега Степанова вызвали в канадский МИД. Причины вызова не уточняются.

18:42 Ракетные удары затронули энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергетическая система Украины функционирует и остается нетронутой – премьер-министр Украины.

18:04 Хуснуллин пообещал закончить ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста в конце марта 2023 года.

18:01 Британский наемник Шон Пиннер, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, был захвачен в Мариуполе, приговорен судом ДНР к смертной казни, но затем отправлен на родину в рамках обмена, вернулся на Украину – The Sun.

17:59 Зеленский заявил, что украинские средства ПВО сбили большую часть российских ракет в понедельник, энергетики уже приступили к своей работе.

17:42 Два объекта инфраструктуры повреждены в Одесской области – замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

17:11 Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по нему на машине

17:07 В Донецке слышна серия взрывов. До этого долго работала ПВО.

17:02 МВД Молдавии заявило, что погранполиция республики обнаружила упавшую ракету на севере страны, ее принадлежность не уточняется.

16:19 Перебои с интернетом начались в Сумах, Одессе и Житомире – Netblocks.

16:13 Взрывы слышны во Львовской и Тернопольской областях, а также в Харькове, сообщают украинские СМИ.

15:50 Проблемы с электроснабжением начались в регионах Украины после сообщений о взрывах, в частности, в Кировоградской, Одесской, Житомирской областях – СМИ.

15:49 Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Одессе и Одесской области.

15:45 Украинские СМИ сообщают о взрыве в Виннице.

15:40 РФ вынуждена регулярно посылать США и НАТО предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав – заявил Лавров.

15:12 Украинские власти заявили о новом массированном ракетном ударе по территории страны.

14:58 Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

14:34 Сотрудники СБУ проводят "контрразведывательные мероприятия" на объектах УПЦ в Полтавской области.

14:23 Воздушная тревога объявлена еще в нескольких областях на северо-востоке и в центре Украины.

13:47 Киев после почти недели экстренных отключений электричества переходит к веерным ограничениям по графику.

13:04 В центре Донецка ликвидируют последствия ночного украинского обстрела.

12:23 ВС РФ продолжают успешное наступление на донецком направлении, за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих.

11:57 Число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны ВСУ возросло до девяти.

11:18 В ЛНР сообщили, что украинские военные обстреляли общежитие в Алчевске, в котором жили беженцы и строители – 3 человека погибли, 15 пострадали

10:43 Комитет Думы поддержал поправку о приостановке взыскания долгов с участников СВО во время боевых действий.

10:18 Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

09:32 Законопроектов об ограничительных мерах для уехавших из страны с начала мобилизации россиян, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях, в настоящее время в парламенте нет – Клишас.

08:52 Один человек погиб, двое под завалами, около 15 ранены из-за удара ВСУ по Алчевску из РСЗО HIMARS.

08:07 Целью ночного удара по Запорожью стали склады боеприпасов – Рогов.

5 декабря