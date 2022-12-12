Курс рубля
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Бои на полях специальной военной операции продолжаются. На многих направлениях российской Армии удалось существенно продвинуться вперед. На этом фоне ряд западных деятелей все громче заявляют о необходимости начать мирные переговоры между Москвой и Киевом.
Однако украинские руководители не стремятся к завершению конфликта. Недавно Вооруженные силы Украины устроили вопиющие провокации на территории нашей страны – дроны незалежных предприняли попытки атаковать российские военные аэродромы.
Западные страны стараются дистанцироваться от произошедшего, однако многие эксперты уверены, что именно США реализуют хитрую стратегию и заставляют Незалежную играть на повышение. Главные события специальной военной операции по демилитаризации Украины – в онлайн-трансляции Утра.
08:11 Пушилин назначил главой администрации города Дебальцево Сергея Желновача, занимавшего пост первого заместителя главы администрации города Шахтерска.
08:00 Пушилин рекомендовал незамедлительно перевести максимальное число служащих на удаленную работу в связи с обстрелами в ДНР.
12 декабря
Американцам не нужна ядерная мировая
У Москвы в руках серьезный козырь