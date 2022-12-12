Спецоперация ВС России на Украине: главные события. Онлайн

Спецоперация ВС России на Украине: главные события. Онлайн
Фото: www.unsplash.com
На Западе все чаще говорят о необходимости начать переговоры

Бои на полях специальной военной операции продолжаются. На многих направлениях российской Армии удалось существенно продвинуться вперед. На этом фоне ряд западных деятелей все громче заявляют о необходимости начать мирные переговоры между Москвой и Киевом.

Однако украинские руководители не стремятся к завершению конфликта. Недавно Вооруженные силы Украины устроили вопиющие провокации на территории нашей страны – дроны незалежных предприняли попытки атаковать российские военные аэродромы.

Западные страны стараются дистанцироваться от произошедшего, однако многие эксперты уверены, что именно США реализуют хитрую стратегию и заставляют Незалежную играть на повышение. Главные события специальной военной операции по демилитаризации Украины – в онлайн-трансляции Утра.

08:11 Пушилин назначил главой администрации города Дебальцево Сергея Желновача, занимавшего пост первого заместителя главы администрации города Шахтерска.

08:00 Пушилин рекомендовал незамедлительно перевести максимальное число служащих на удаленную работу в связи с обстрелами в ДНР.

12 декабря

новости партнеров

19FortyFive: США начнут "сливать" Украину из-за угроз Кремля

Американцам не нужна ядерная мировая

"Газовый удар" России поставит весь Запад на колени - СМИ

У Москвы в руках серьезный козырь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей