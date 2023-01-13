Российские войска продвигаются на Соледарском направлении

Вооруженные силы России за последнюю неделю смогли совершить прорыв на Соледарском направлении. По некоторым данным, войска смогли в ходе наступательных действий продвинуться в сторону центра города, прорвав оборону противника. В первую неделю января удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское.

С 6 января 12:00 до 24:00 7 января действовал режим о временном прекращении огня, объявленный Министерством обороны России. Украинские власти отказались от перемирия на этот срок, заявив, что РФ таким образом может готовиться к наступлению и приведению собственных позиций в боеготовность.

ВСУ активно обстреливают Донецк и прилегающие к нему населенные пункты. По Зугрэсу в минувшее воскресенье украинские войска ударили "Точкой-У", по городу выпустили пять ракет из РСЗО.

7:50 Белый дом заявил, что взятие РФ Соледара и Артемовска не даст стратегического преимущества.

13 января

21:44 Спецсессию ГА ООН по Украине планируется возобновить в конце февраля, на нее будет вынесена резолюция по России.

21:17 МАГАТЭ намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси на Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.

20:56 Верховная рада приняла закон, легализующий статус иностранцев, присоединившихся к экстремистскому военному формированию "Азов" (запрещен в РФ).

20:22 Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, где им оформляют необходимые документы и соцвыплаты.

19:47 Польские наемники составляют значительную часть в подразделениях ВСУ – НМ ЛНР.

19:05 Асад поддержку Дамаском проводимой РФ спецоперации на Украине.

18:20 Эрдоган намерен провести 13 и 14 января телефонные разговоры с Путиным и Зеленским по вопросу гуманитарного коридора, сообщил турецкий омбудсмен.

17:36 Думские партии обсуждают выдвижение участников СВО на ближайших выборах.

16:04 Роскомнадзор составил протокол в отношении издательского дома "Новая газета" по статье о дискредитации российской армии, организации грозит штраф до 500 тыс. рублей.

15:34 Армия России разгромила пять бригад ВСУ в Соледаре.

14:51 Вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части в Москве – Mash.

14:36 В Соледаре остаются очаги сопротивления, но западная часть уже полностью под контролем российских сил, сообщает Народная милиция ДНР.

14:30 Минобороны РФ сообщило об успешных наступательных действиях российской армии на донецком направлении с ударами авиации и артиллерии

13:33 Песков о Соледаре: не время останавливаться. Он также отметил, что обстановка на Запорожской АЭС остается тревожной.

13:25 Венгрия не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других стран, руководствуясь интересами не только своей безопасности, но и безопасности этнических венгров в Закарпатье, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

13:16 На востоке Украины невозможно наступление ни с российской, ни с украинской стороны из-за сильного похолодания, пишет Bloomberg.

12:42 В большинстве областей Украины действуют экстренные или стабилизационные отключения света, в девяти регионах – аварийные, сообщает "Укрэнерго".

12:17 Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска.

11:27 Уфимский гарнизонный военный суд приговорил 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, который отказался проходить военную службу и участвовать в спецоперации на Украине, к пяти годам лишения свободы.

11:12 Москалькова заявила, что не обсуждала с украинским коллегой идею гуманитарного коридора для раненых, о которой говорила Анкара.

10:25 США и их западные партнеры на этой неделе ведут переговоры по поводу значений "потолка" цен на российские нефтепродукты, который должен вступить в силу 5 февраля, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

9:58 Украина провела военные учения возле белорусской границы. Об этом сообщает Reuters.

9:44 Пушилин назвал "дешевым спектаклем" вбросы в украинских СМИ о коридоре для спасения украинских солдат, попавших в окружение в Соледаре.

9:34 Крым потребует от Украины компенсации за теракт на Крымском мосту. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

8:35 Молдавия будет добиваться вывода войск РФ из Приднестровья.

7:40 Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, об этом "Парламентской газете" сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

12 января

21:26 Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По его словам, мирные граждане выведены, уничтожены 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

21:22 Зампред Совбеза РФ Медведев считает, что поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части "искусственную страну".

20:19 Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины.

19:05 Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине для предотвращения дальнейших жертв.

18:40 Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск, заявили в Минобороны РФ.

18:39 Министр обороны Сергей Шойгу произвел новые назначения в руководстве СВО: командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов, заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.

18:10 Британия вслед за Польшей заявила о намерении поставить Киеву танки.

17:03 Дуда сообщил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

15:59 Турция выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых на Украине, готова взять на себя лечение, заявил Эрдоган.

14:40 Сообщения о поставках Киеву кассетных боеприпасов из Турции – дезинформация, подрывает мирные усилия – источник РИА Новости в администрации президента.

14:26 МИД Эстонии сообщил послу РФ о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до 8.

14:08 Президент Филиппин Маркос с июня игнорирует попытки Зеленского связаться с ним, заявил украинский временный поверенный.

13:00 Минобороны России: Соледар блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ, ВКС наносят удары по опорным пунктам противника, штурмовые отряды ведут бой в городе.

12:58 По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ Беларуси и России, сообщает Минобороны РБ.

12:42 Соледар находится в стадии зачистки, к концу дня или максимум утром можно будет говорить о полном контроле, заявил командир спецназа "Ахмат" Алаудинов.

12:29 Четверо военнослужащих пострадали в результате атаки украинского БПЛА в Курской области.

12:05 Песков не знает, предоставят ли Медведчуку российское гражданство после того, как Зеленский лишил его украинского. Также он указал, что перспектив по мирным переговорам с Украиной нет.

11:18 В Москве "заминировали" все ТЦ – вероятно, сигнал поступил с Украины, эвакуация не проводится, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

11:05 Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР в пригороде Артемовска, где идут ожесточенные бои, сообщили в Штабе территориальной обороны.

10:44 В Харьковской и Донецкой области объявили воздушную тревогу.

10:41 Украинские войска не смогут перейти в наступление без наращивания боевой мощи, в том числе без достаточного количества танков и БТР – британская Independent со ссылкой на мнение чиновников.

10:04 Украинские депутаты Рады Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин лишены гражданства Украины.

9:45 Пушилин заявил, что взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики.

9:33 Зеленский пообещал, что Третьей мировой войны не будет в 2023 году. Об этом президент Украины заявил зрителям "Золотого глобуса" во время видеообращения.

9:08 Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменит генерала-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Ранее он принял у него командование группировкой "Центр" на СВО.

8:40 Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области.

8:18 Украина может начать использовать ПВО Patriot к середине весны, а пока идет обучение использованию этих систем и их логистическая поставка, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

7:38 Киев закупает кассетные снаряды американского образца у Турции, утверждает Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС.

11 января

21:41 Мужчина и женщина ранены при обстреле ВСУ города Шебекина в Белгородской области – губернатор.

21:19 США на следующей неделе начнут у себя подготовку украинских военных к обращению с ЗРК Patriot – Пентагон.

20:36 Среди обнаруженных в офисе аналитического центра Байдена секретных документов были данные разведки об Украине – CNN.

20:21 Кабинет министров Украины вышел из соглашения с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран – Верховная рада.

19:35 Власти Кировской области запретили использовать беспилотные воздушные суда на территории региона.

18:41 Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков, сообщает агентство DPA.

18:10 Сеть украинских супермаркетов VARUS заявила об отказе от продукции французской компании Bonduelle, которая продолжила свою деятельность в РФ после старта СВО.

17:38 Строители завершили установку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста -Хуснуллин.

17:17 Лондон еще не принял окончательного решения о поставках танков на Украину.

16:46 При обстреле Ленинского района Донецка ранена женщина.

16:11 Жителя Киева задержали по подозрению в переправке уклонистов за границу.

15:37НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины

15:02 ВС РФ уничтожили до 20 украинских военных на купянском направлении в течение суток.

14:28 Три украинских штурмовика Су-25 сбиты в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны.

14:00 ЕС и НАТО должны усилить помощь Украине – Столтенберг.

13:04 В Кремле не подтверждают и не опровергают информацию о назначении генерал-полковника Лапина начальником главного штаба Сухопутных войск.

12:46 Шойгу на совещании заявил, что главная задача, поставленная перед Минобороны – принять меры для качественного обновления Вооруженных Сил и повышения боевых возможностей.

12:37 Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин заявил, что власти не будут публиковать список раненых во время обстрела в Макеевке мобилизованных из-за риска разглашения персональных данных и угрозы со стороны "иностранных разведок".

11:55 Артемовск близок к освобождению, бои сместились в западную часть города – врио главы ДНР Пушилин.

11:50 Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины.

11:47 Украинские ТГ-каналы сообщают,что в центре Херсона прозвучал сильный взрыв.

11:45 Губернатор Севастополя сообщил о тренировке расчетных комплексов ПВО в городе.

11:36 Грузия не вернет Украине зенитные ракетные комплексы "Бук", потому что в 2008 году купила их, а не получила бесплатно, сообщило грузинское оборонное ведомство.

11:11 Ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. Частично разрушены 12 домов и 2 машины, а также повреждены опоры электропередачи.

11:04 России в нынешних условиях нужны такие армия и спецслужбы, чтобы у противников даже мысли не было воевать, заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

10:35 Пушилин заявил, что название города Артемовск, за который сейчас идут ожесточенные бои, определят жители: если захотят переименовать, то такая возможность будет.

9:21 В Соледаре идут бои за здание городской администрации. Подразделения ЧВК "Вагнер" в настоящее время ведут бои в самом центре города.

8:46 Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января.

8:19 США думают над тем, чтобы включить поставки боевых бронемашин Stryker в следующий пакет помощи Украине, сообщило издание Politico.

7:47 Российские войска начали мощный штурм Соледара в ДНР. Соответствующее заявление сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

10 января

21:36 Западные страны поставляют Украине вооружения, срок годности у которых уже истек – посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

20:41 В СПБ зарегистрировано дело об административном правонарушении по статье о дискредитации армии в отношении депутата городского заксобрания от партии "Яблоко" Бориса Вишневского.



20:03 Режим ограничения полетов на юге и в центральной части РФ не отменялся и продолжает действовать – Росавиация.

19:25 На Украине расследуют уголовные дела из-за пользования УПЦ собором в Одессе.



18:54 Национальная полиция Украины заявила о пропаже двух добровольцев 28 и 48 лет из Британии в районе города Соледара.

18:26 Россиянина задержали в Брянской области при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

17:43 Москалькова заявила, что планирует встретиться с украинским омбудсменом на территории Турции в период с 12 по 14 января.



17:18 Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины.

16:40 Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2 – СМИ.

16:11 Взрывы были слышны в Николаеве, сообщило украинское издание "Страна".



15:58 Киев благодарен партнерам за военную помощь, но никто из них не сделал достаточно, заявил глава украинского МИД.



15:28 ВСУ обстреляли центр Горловки, снаряд разорвался на территории городской психоневрологической больницы.

15:12 Лимиты потребления электроэнергии введены на Украине, в случае их нарушения будут вводиться аварийные отключения электроснабжения – "Укрэнерго".

14:43 Авиация ВКС России в ДНР сбила самолёты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолёт Ми-8.

14:25 Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.

13:40 Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам "у нас по определению быть не может", заявил Патрушев.

11:57 Минобороны России сообщило о продвижении штурмовых подразделений Тихоокеанского флота в районе Угледара под прикрытием ПВО.

10:42 Глава "Укрэнерго" Кудрицкий заявил, что Украина не способна полностью восстановить энергосистему без оборудования советского образца.

10:25 В Белгороде сработало ПВО – соцсети.

10:06 Украинские власти начали гонения на церковь, а Успенский собор Киево-Печерской лавры пережил "надругательство", заявил ее настоятель митрополит Павел.

09:08 Силы РФ освободили Бахмутское – штаб территориальной обороны ДНР.

08:25 Германия передаст Украине 40 боевых машин пехоты из запасов своей армии.



06:35 Военные РФ уничтожили подкрепление ВСУ – группа "Викинг" засекла в тепловизоре прибытие техники на позицию, которую противник подкреплял в темноту. Залпом выпущенные реактивные снаряды 122 мм уничтожили технику ВСУ,

9 января