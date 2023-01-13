Пригожин лаконично объяснил заявление Минобороны о взятии Соледара

Основатель ЧВК отметил, что ситуация нестабильная

Министерство обороны России сообщило, что вечером 12 января Соледар был полностью освобожден, отдельно отметив при этом заслуги российских подразделений ВДВ. Прокомментировать информацию попросили лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который ранее сообщал, что освободить город удалось усилиями его подчиненных.

Пригожин отметил, что давать никаких комментариев по поводу ситуации не будет.

"Все ваши вопросы, безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара. И на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается",

– приводит его слова телеканал "360".

Он выразил надежду, что его молчание о происходящем расценят правильно. 

Источник: Пресс-служба Пригожина ✓ Надежный источник
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