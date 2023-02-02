Задачи спецоперации поэтапно выполняются

В этом месяце будет год со дня начала специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Одной из главных целей СВО было освобождение двух многострадальных республик Донбасса. Сегодня, 2 февраля, стало известно о важном прорыве в этой части фронта.



В пресс-службе основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина сообщили об успешном освобождении очередного населенного пункта в Донецкой народной республике.



Речь идет о Николаевке, которая на протяжении долгих лет страдала от оккупации со стороны Вооруженных сил Незалежной. Благодаря слаженным действиям бойцов армии России Николаевка была освобождена.



Вооруженные силы нашей страны продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Как не раз подчеркивал российский главнокомандующий Владимир Путин, все обозначенные в рамках спецоперации цели должны быть выполнены. Донбасс будет полностью освобожден.

