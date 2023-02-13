"Неудачники": бизнесмен Пригожин рассказал, кто пытается поставить крест на ЧВК "Вагнер" в Сети

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Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал снижение количества упоминаний ЧВК "Вагнер" в СМИ.
За комментарием к предпринимателю обратилась редакция издания "Газета. Ru". Журналисты отметили, что в средствах массовой информации стали гораздо реже сообщать об успехах "музыкантов" на фронте. Пригожин заявил, что не мониторил количество упоминаний, но предполагает, что это связано с интригами "неудачников", желающих поставить крест на частной военной компании.
"Сокращение упоминаний, я думаю, связано с тем, что есть категория неудачников, которые ни на что не способны и плетут свои интриги, чтобы поставить крест на ЧВК "Вагнер", на любых активных гражданах-патриотах, готовых отдавать свои жизни ради будущего наших детей", – приводит его слова пресс-служба компании "Конкорд".
Ранее Пригожин призывал называть бойцов ЧВК "Вагнер" добровольцами, для которых признание их заслуг и побед является смыслом жизни.
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