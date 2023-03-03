Многострадальный город остается в центре внимания

Сегодня, 3 марта, проходят ожесточенные бои вокруг печально известного города Артемовск (украинское название – Бахмут). Последними новостями с места событий делятся члены группы "Вагнер". Как сообщил один из бойцов, украинский противник подорвал практически все мосты на подступах к многострадальному городу.



Военный пояснил, что таким образом Вооруженные силы Незалежной пытаются задержать российскую армию – украинцы продолжают отступление и сжигают за собой мосты.



Как ранее сообщил руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, сейчас город практически окружен нашими силами, передает телеканал "360".



При этом знаменитый российский бизнесмен подчеркнул, что в рядах украинской армии все чаще встречаются "старики и дети", сообщает "Радио 1". Таким образом Пригожин прокомментировал повальную мобилизацию, которая уже долгое время действует на территории украинского государства – под оружие отправляют практически всех подряд.

