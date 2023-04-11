Российская артиллерия сравняла с землей оборону ВСУ в Бахмуте

Одно подразделение противника попросту развернулось и оставило позиции

Штурмовые подразделения "Вагнера" продвигаются к западным кварталам Бахмута, громя артиллерией укрепрайоны противника. 80 процентов города контролируется российскими войсками, указал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Все здания администраций, фабрики и заводы подконтрольны российским подразделениями. В многоэтажных кварталах ВСУ до сих пор отстреливаются.

Фланги у Бахмута контролируют силы ВДВ, добавил Пригожин.

По некоторым данным, ВСУ отступают из города. Телеграм-канал "Картель" сообщает, что, по неподтвержденной информации, одно украинское подразделение оставило позиции, наплевав на приказ командования.

"Это дало огромную трещину в обороне города и привело к потерям. Офис Президента продолжает перебрасывать резервы в том направлении. Но их уже не хватает для обороны, слишком плохие позиции", – говорится в публикации.

А советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ранее, что противник массово сдается в плен на авдеевском направлении, отказываясь от боевых действий с войсками РФ.



