В слитых документах США нашли подсказку по освобождению Бахмута

ВС РФ осталось немного

Китайские журналисты получили доступ к сведениям, которые были в опубликованых ранее секретных документах Пентагона. В них американцы утверждали, что ситуация в городе является "катастрофической".

На момент анализа в отчете говорилось, что ГУР перебросило к населенному пункту спецназ. Это произошло еще 28 февраля. Также указывалось, что Бахмут практически окружен из-за того, что украинским войскам осталась доступна только одна дорога снабжения.

Американцы писали со ссылкой на командование ВСУ, что России нужно взять под контроль только одну точку, чтобы полностью захватить город.

"Ключевой считается возвышенность 204,8 с видом на основной логистический канал украинской армии в Бахмуте", – указано в отчете.

Если российская сторона сможет там обосноваться, то это лишит украинцев единственного пути снабжения.

В документах специалисты Пентагона указали, что сейчас российские войска принимают меры для борьбы с западными танками на Украине. В качестве тактики задействуются создание трехуровневой сети огневых средств из дальнего, среднего и ближнего боя, изучение слабых мест западных танков и подобные.

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что порядка 80% Бахмута сейчас находится под контролем России, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".