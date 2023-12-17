Как облегчить боль в горле народными средствами

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С наступлением холодов в нашей стране традиционно подскакивает заболеваемость простудными недугами. Часто неприятные хвори сопровождаются сильной болью в горле. Несколько простых народных методов помогают облегчить болезненные ощущения.
В первую очередь, следует обратить внимание на мед. Он обладает выраженным противовоспалительным эффектом, обволакивает слизистую горла, что помогает снизить неприятные ощущения.
Также облегчить страдания поможет горячий чай с полезными травками. Например, можно заварить настой с мятой, корнем солодки или алтеем.
Удивительно, но снизить болевые ощущения помогает мороженое. Так что при боли в горле можно полакомиться порцией фруктового мороженого. Такими советами поделился портал "Ридлайф".
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