Любителей фитнеса уличили в пагубной привычке: не прочь приложиться к бутылке

Обнаружена любопытная взаимосвязь

Американские ученые решили выяснить, есть ли связь между любовью к активному образу жизни и слабостью перед спиртными напитками. Результаты удивили многих.



Благодаря проведенному исследованию, в котором поучаствовали порядка 38 тысяч людей, удалось выяснить, что лица, любящие много времени проводить на беговой дорожке и заниматься другими активными видами спорта, также не прочь вечерком расслабиться, приложившись к бутылке со спиртными напитками.



В целом, оказалось, что люди, которые находятся в лучшей физической форме, более склонны к пьянству, чем их менее активные коллеги по фитнесу. То есть, чем крепче мышцы у приглянувшегося парня или девушки в зале, тем выше вероятность, что он или она – заядлый выпивоха. Показатели оказались одинаковыми у представителей сильной и прекрасной половин человечества.

