Любителей фитнеса уличили в пагубной привычке: не прочь приложиться к бутылке

Любителей фитнеса уличили в пагубной привычке: не прочь приложиться к бутылке
Фото: www.unsplash.com
Обнаружена любопытная взаимосвязь

Американские ученые решили выяснить, есть ли связь между любовью к активному образу жизни и слабостью перед спиртными напитками. Результаты удивили многих.

Благодаря проведенному исследованию, в котором поучаствовали порядка 38 тысяч людей, удалось выяснить, что лица, любящие много времени проводить на беговой дорожке и заниматься другими активными видами спорта, также не прочь вечерком расслабиться, приложившись к бутылке со спиртными напитками.

В целом, оказалось, что люди, которые находятся в лучшей физической форме, более склонны к пьянству, чем их менее активные коллеги по фитнесу. То есть, чем крепче мышцы у приглянувшегося парня или девушки в зале, тем выше вероятность, что он или она – заядлый выпивоха. Показатели оказались одинаковыми у представителей сильной и прекрасной половин человечества.

Источник: PubMed ✓ Надежный источник

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