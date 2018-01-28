Максакова пережила новую семейную трагедию

У бежавшей на Украину российской оперной певицы умер отец

О смерти 80-летнего Петера Игенбергса Мария Максакова сообщила в Facebook, посвятив ушедшему из жизни отцу песню "Ой у гаю при Дунаю".

"Спасибо всем за поддержку. Лайки ставить не буду. Я все читаю", - ответила она своим подписчикам.

В начале января Игенбергс, находившийся на подмосковной даче, пережил тяжелый инсульт, оказавшись полностью парализован. За ним ухаживал помощник по хозяйству Серафим.

Актриса Людмила Максакова и гражданин ФРГ Петер Игенбергс поженились в 1974 году. В 1977 году у пары родилась дочь Мария.