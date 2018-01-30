В ЦИК представлены подписи в поддержку Путина

У ведомства есть 10 дней для их проверки, после чего будет принято решение о регистрации кандидата

Представители избирательного штаба Владимира Путина предоставили в ЦИК РФ подписи избирателей, необходимые для его регистрации кандидатом на выборах президента. Уполномоченные представители Путина принесли около 30 коробок, в которых находятся порядка 315 тыс. подписей в поддержку их кандидата.

«Сегодня подписи сдают уполномоченная президента по доверенности Наталья Орлова и глава юридического отдела штаба Сергей Кабышев», - сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. «Помимо подписей мы сдаем также пакет документов. Это финансовые отчеты и справки», - добавил он.

В свою очередь, член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что после получения подписей у ЦИКа есть 10 дней для их проверки. Обычно, по его словам, это занимает 7-8 дней, после чего ведомство решает вопрос о регистрации кандидата.

Во время проверки будут задействованы почерковеды, а также ЦИК будет сотрудничать с управлением по вопросам миграции МВД. Для проверки, вне зависимости от того, 100 тыс. подписей было собрано или 300 тыс., будут использованы 60 тыс. подписей. Забракованных подписей не должно быть больше 5%. В случае, если будет превышение 5% недостоверных подписей, делается повторная проверка следующих 30 тыс. подписей.

Согласно законодательству, самовыдвиженцу для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

Ранее в штабе сообщили, что в поддержку Путина собрано более 1,6 млн подписей россиян. Выборы президента назначены на 18 марта 2018 года.