В ЦИК представлены подписи в поддержку Путина
Представители избирательного штаба Владимира Путина предоставили в ЦИК РФ подписи избирателей, необходимые для его регистрации кандидатом на выборах президента. Уполномоченные представители Путина принесли около 30 коробок, в которых находятся порядка 315 тыс. подписей в поддержку их кандидата.
«Сегодня подписи сдают уполномоченная президента по доверенности Наталья Орлова и глава юридического отдела штаба Сергей Кабышев», - сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. «Помимо подписей мы сдаем также пакет документов. Это финансовые отчеты и справки», - добавил он.
В свою очередь, член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что после получения подписей у ЦИКа есть 10 дней для их проверки. Обычно, по его словам, это занимает 7-8 дней, после чего ведомство решает вопрос о регистрации кандидата.
Во время проверки будут задействованы почерковеды, а также ЦИК будет сотрудничать с управлением по вопросам миграции МВД. Для проверки, вне зависимости от того, 100 тыс. подписей было собрано или 300 тыс., будут использованы 60 тыс. подписей. Забракованных подписей не должно быть больше 5%. В случае, если будет превышение 5% недостоверных подписей, делается повторная проверка следующих 30 тыс. подписей.
Согласно законодательству, самовыдвиженцу для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.
Ранее в штабе сообщили, что в поддержку Путина собрано более 1,6 млн подписей россиян. Выборы президента назначены на 18 марта 2018 года.
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