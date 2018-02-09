Также Александра Хорошавина оштрафовали на полмиллиарда и лишили всех государственных наград

Александр Хорошавин признан виновным во взяточничестве. Суд Южно-Сахалинска приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года. Время, проведенное под арестом, зачтется ему в срок заключения, отмечает РИА "Новости".

Суд также вынес решение относительно других высокопоставленных сахалинских чиновников. Экс-советник губернатора Андрей Икрамов за взятки приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 171 млн рублей. Его адвокат Юрий Сюзюмов назвал приговор совершенно несправедливым. А поскольку, по его словам, никаких оснований для вынесения такого вердикта у суда не было, защитники Икрамова обратятся в Верховный и Европейский суды, передает телеканал "360".

Бывший зампред правительства региона Сергей Карепкин получил 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в 4 млн руб. – он также признан виновным во взяточничестве. Его адвокат Игорь Янчук заявил, что защита намерена обжаловать приговор его клиенту. И добавил, что считает Карепкина невиновным.

Бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николай Борисов должен выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей. Он отделался сравнительно мягким наказанием, так как сотрудничал со следствием. Наверное, поэтому его защитник Ольга Дружинина назвала приговор справедливым и сказала, что обжаловать его не будут.

Хорошавин понесет самое суровое наказание по сравнению с другими фигурантами недавних резонансных дел. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев были приговорены к 8 годам колонии строгого режима.

Бывший глава Сахалина был задержан на рабочем месте в марте 2015 года. Его обвинили в восьми эпизодах взяточничества и одном случае легализации денег.

В процессе расследования дела выяснилось, что экс-губернатор очень любил роскошь. У него была страсть к дорогим аксессуарам.

"Видимо, наибольшую потребность губернатор испытывал в дорогих часах. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 миллиона рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тысяч долларов США", – рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она добавила, что суд арестовал и обратил в доход государства дорогие автомобили, недвижимое имущество, ценности и денежные средства, принадлежавшие Хорошавину. Среди этого имущества – четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн руб., шесть люксовых автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн руб., жилой дом, земельные участки, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 700 млн рублей.