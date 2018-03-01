На помощь "Нафтогазу" уже спешит президент Порошенко, который собрался арестовать активы "Газпрома"

Украинский лидер раздал поручения "Нафтогазу", Генпрокуратуре, Минюсту и МИД о подготовке процедуры ареста активов "Газпрома" в случае, если наш концерн не выплатит компенсацию по решению Стокгольмского арбитража в сумме $2,56 миллиарда. Такую задачу ведомствам поставил Порошенко на срочно созванном сегодня заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщает телеканал "112".



"Я хотел бы сейчас обратиться к председателю НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву, просил бы ГПУ подключиться к этому процессу, помочь НАК, просил бы Министерство юстиции приобщиться к этому процессу, просил бы МИД во главе с (Павлом) Климкиным подключиться срочно собрать совещание, и если "Газпром" не оплатит эти деньги, я так понимаю он начал это делать еще вчера, НАК должна добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений. У нас есть достаточно активов, которые в том числе задействованы, вроде "Северного потока – 2", – заявил пан Порошенко.

Он обнаружил в действиях российского монополиста неуважение к Стокгольмскому суду, назвал заявления концерна "провокационными" и возопил: "Как тогда Европа может вообще рассчитывать на этого поставщика газа?"

Порошенко поручил главе МИД инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией для исполнения решения арбитража по газу.

"Закон, международное право находится сейчас на стороне Украины, как и в других конфликтах с РФ. Я надеюсь, что Стокгольмский арбитраж вылечил украинцев наконец-то от стокгольмского синдрома", – отметил президент.

Раздав указания всем руководителям вышеозначенных ведомств для решения судьбоносной проблемы – обеспечения эффективного функционирования страны в условиях ограничений поставок газа, Порошенко припечатал: "Мы никому не дадим поставить Украину на колени".

В свою очередь, глава "Нафтогаза" Коболев предупредил, что после отказа "Газпрома" возобновить поставки в Незалежную на этих выходных может возникнуть дефицит голубого топлива. Он предложил ввести режим экономии. По его информации, с 1 по 4 марта в стране ожидаются сильные морозы, в связи с чем возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 млн куб. м, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". Теперь Киев попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 млн куб. м в сутки все равно будет не хватать, пишет РИА "Новости".

В среду Стокгольмский суд вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа, взыскав с российской компании в пользу украинской $4,637 млрд в качестве компенсации за недопоставку голубого топлива за транзит через Украину. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) "Газпром" должен выплатить меньше – $2,56 млрд, с чем концерн категорически не согласен.

Более того, 1 марта стало известно, что российская компания вернула деньги Украине за поставки газа в марте. Зампредправления "Газпрома" Александр Медведев пояснил возврат средств отсутствием допсоглашения к действующему контракту, которое регламентировало бы возобновление поставок газа в Незалежную.

"Нас удивляет позиция "Газпрома". Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ "Газпрома" от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража", – прокомментировал новость из Москвы Коболев.

Он тут же обратился к европейским партнерам с предупреждением: "Стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свои и без того сильные позиции на их рынке за счет строительства "Северного потока – 2".

Позже на заседании СНБО Коболев уведомил Порошенко, что деньги действительно вернулись в Киев и таким образом у Украины нет сейчас оснований для получения газа из России.