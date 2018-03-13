Российские военные ответят на провокацию США в Сирии

В Вашингтоне тщательно спланировали атаку на столицу государства, но их замыслу не суждено сбыться

Американские военные планируют нанести ракетно-бомбовый удар по Дамаску, однако Россия в этом случае не останется в стороне и жестко ответит. Об этом рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", – цитирует его РИА "Новости".

Герасимов утверждает, что американцы предварительно обвинят режим Башара Асада в применении якобы химического оружия против противников. Вашингтон все тщательно спланировал. По словам начальника Генштаба, есть информация, что боевики готовятся применить это оружие против мирного населения, чем и воспользуются Соединенные Штаты.

"Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис", – добавил он.

При этом в несколько районов Восточной Гуты привезли женщин, детей и стариков, которые будут изображать жертв инцидента. Также Герасимов сообщил, что на место уже приехали съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции.

В Госдуме согласились с мнением, что боевики с помощью американцев готовят химатаку, ответственность за которую хотят возложить на официальные сирийские власти.

При этом США "хотят без всяких санкций и соблюдения международного права нанести соответствующие удары по территориям, с которых якобы был нанесен удар химическим оружием", – сказал RT заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин. Такими провокационными действиями Вашингтон и его союзники пытаются добиться от сирийской армии ответного удара, пояснил он.