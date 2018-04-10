Не дожидаясь расследования по якобы химатаке в Думе, военщина США уже подкачала мускулы

Штатовские ВМС направили ударную группу во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" в Средиземное море, сообщает издание Stars & Stripes.

В эскадру входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позже к ударной группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс".

Общая численность военнослужащих на борту кораблей составляет 6,5 тыс человек.

Отмечается, что в регион направляется к американцам фрегат ВМС Германии "Гессен", который в 2010 году уже сопровождал в краткой миссии "Гарри Трумэна".

Авианосец, кстати, с прошлого июля в течение 10 месяцев проходил техобслуживание, поэтому это первый его поход после ремонта.

Миссия военных кораблей включает в себя "операции по обеспечению безопасности на море и усилия по сотрудничеству с союзниками и партнерами", они "обеспечат возможность ответить на имеющуюся угрозу, а также усилят безопасное взаимодействие на театре военных действий и военно-морское присутствие" в Европе и на Ближнем Востоке, цитируется в статье заявление ВМС.

По информации издания, "Гарри Трумэн" заменит ударную группу во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт", которая завершила свое четырехмесячное развертывание на Ближнем Востоке в прошлом месяце и пребывает в западной части Тихого океана.

Военно-морской флот США регулярно отправляет авианосные ударные группы на ротационные развертывания в Бахрейн, где находится 5-й флот, который является важной частью в разгроме ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Остается неясным, что может повлечь за собой нынешнее развертывание ударной группы, особенно на фоне пока никем не подтвержденной информации о якобы химической атаке в сирийском городе Дума, но уже хоровом западном обвинении в инциденте как армии САР, так и России. К хоровому исполнению присоединился, в том числе, и американский президент Дональд Трамп, заявивший накануне, т.е. 9 апреля, что примет решение о мерах против официального Дамаска в ближайшие 48 часов.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что к берегам Сирии направляются два американских корабля – USS Donald Cook и USS Porter. На их борту размещены несколько десятков крылатых ракет "Томагавк". По данным Hurriet, "Дональда Кука" по пути следования сопровождали самолеты ВКС России.

Между тем, в Организации по запрещению химического оружия уведомили, что в ближайшее время ОЗХО направит свою миссию в Думу для расследования якобы химатаки.

В заявлении организации уточняется, что команда специалистов вскоре прибудет в Сирию. Секретариат ОЗХО попросил Дамаск принять в связи с этим необходимые меры.

"Это совпало с просьбой Сирийской Арабской Республики и Российской Федерации провести расследование утверждений о применении химического оружия в Думе. Группа готовится к развертыванию в Сирии в ближайшее время", – говорится в документе организации, размещенном на сайте ОЗХО.

Действительно, на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось в понедельник, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал: "Пусть ОЗХО немедленно, завтра же, вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией".

Тщательно расследовать информацию по Думе потребовал и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, попросив одновременно все стороны "проявить сдержанность, избежать дальнейшей эскалации и конфронтации".