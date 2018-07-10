Остаться в живых: в Солсбери опасно дышать
После того, как 44-летняя Дон Стерджесс умерла в госпитале Солсбери, предположительно, от воздействия отравляющего вещества "Новичок", в Британии с новой силой вспыхнули панические настроения.
Химик из Лондонского университета Андреа Селла рассказала The Wired, что пока неизвестно, каким именно подтипом "Новичка" отравилась Стерджесс и ее друг Чарли Роули. Неизвестно также, где они нашли отравленные предметы. Друзья пары рассказывают, что Роули и Стерджесс часто осматривали мусорные контейнеры в поисках чего-нибудь, что можно продать.
Глава контртеррористической операции Нил Базу считает, что пострадавшие нашли контейнер или какой-то сосуд с "Новичком", поэтому и получили такую высокую дозу ядовитого вещества.
Хотя власти успокаивают местных жителей, утверждая, что "Новичок" не представляет серьезной угрозы для здоровья, химики придерживаются другого мнения. Вещества такого класса устойчивы к влаге, при комнатной температуре они существуют в виде жидкости и не испаряются. По словам Селла, если жители Солсбери не будут вдыхать "Новичок" или прикасаться к нему, то они будут вне опасности. Однако трудно предположить, что можно заставить жителей не дышать.
Сейчас в Эймсбери перекрыты улицы, рядом с местом, где жила погибшая Дон Стерджесс. Отравленный ядом Чарли Роули находится в больнице в критическом состоянии. Стерджесс и Роули были найдены 30 июня в Эймсбери, на их руках обнаружилась высокая концентрация отравляющего вещества.
В английском городе Солсбери в начале марта были отравлены веществом "Новичок" бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон заявил, что за инцидентом стоит Москва. Россия категорически отрицает причаствность к ЧП. Скандал со Скрипалями вызвал широкий международный резонанс – более 20 стран выслали свыше 100 российских дипломатов.
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