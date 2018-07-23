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Мэй призналась в своих слабостях

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK PRESS/I-Images
Премьер Британии коллекционирует кулинарные рецепты

После тяжелых трудовых будней, покинув кабинет министров, она перевоплощается в обычную женщину, которой не чужды домашние хлопоты. Премьер Соединенного Королевства призналась в своих женских слабостях.

В лице Терезы Мэй Великобритания приобрела известного политика, но потеряла повара. Возможно, талантливого. Как только она выходит за порог "самой стрессовой работы в мире", принимается за стряпню.

"Я люблю готовить, к тому же готовка приносит пользу – еду можно съесть", – призналась Мэй в эфире Sky News, подчеркнув, что на ее полках не пылятся полторы сотни кулинарных книг.

"Поэтому я провожу много времени, изучая книги по кулинарии. А ещё, когда у меня есть время, я люблю смотреть американский сериал "Морская полиция", – рассказала глава британского кабмина.

Еще одна ее слабость – променад. К слову, размеренные прогулки в ее плотном графике – большая редкость и даже роскошь. Но, когда удается "заработать" отгул, Мэй непременно устраивает моцион. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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