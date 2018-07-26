Известный музыкант обвинил крымчан в их добровольном выборе статуса полуострова

Россия могла бы выкупить Крым, а не "оттяпывать друг у друга кусочки", а жители региона сами виноваты в проведении референдума в 2014 году. Об этом заявил лидер "Машины времени" Андрей Макаревич в эфире "Особого мнения". Видеозапись программы доступна на канале YouTube "Эха Москвы".

"Думаю, что они виноваты, потому что, если это сделано, действительно, как нам объясняют, по их желанию – подавляющего числа населения, – это все равно не совсем правильно, потому как существуют законы, существуют международные договоренности, ну есть они", – сказал музыкант.

Он не верит в число проголосовавших за возвращение региона в состав России.

"А люди, которые там живут, они, в общем… у них есть какое-то право голоса? Да, нам, конечно, рассказывают про референдум. Но я имею свое представление об этом референдуме. Кто-то пришел и голосовал, а кто-то не пришел и не голосовал. Изначально постановка вопроса неправильна", – уверен Макаревич.

"Здесь даже не двойные, а десятерные стандарты. Мы очень хорошо знаем, чем кончались такие поползновения населения некоторых частей нашей страны стать независимыми", – отметил музыкант.

По его мнению, страна много тратится на военный бюджет, и это притом, что "за последние 75 лет" на нас никто не нападал, но армия продолжает нести потери.



"Я считаю, что если уж так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Купить его. Договориться. Я грубо говорю. Найти способ. Вообще договариваются как-то дипломаты, страны. Тем более что они так хотели жить в России, как вы утверждаете. Вот они бы порадовались. И я бы туда с удовольствием ездил. В купленный Россией, по обоюдному согласию", – подчеркнул исполнитель.

Рассуждения Макаревича, особенно в плане "покупки" полуострова вместе с населением вместо проведения среди жителей референдума, вызвали негативную реакцию в Сети.

"Для любой сделки требуется согласие обеих сторон. Очевидно, что Украина не станет никому продавать Крым. Не понятно, зачем Макаревич городит подобную ерунду", – прокомментировал слова музыканта Юрий Павленко.

"Макаревич заявил, что Крым у Украины нужно было "купить". Во-первых, замечательная светлоликая философия – на мнение людей, живущих в Крыму, ему абсолютно плевать, а во-вторых – пусть Андрюша напомнит, за сколько Украина купила у России Крым в 1954 году", – резонно задаются вопросом авторы аккаунта "Голос Мордора".

Под этим комментом вспомнили еще более древнюю историю: "Пусть они сначала Киев выкупят, который Россия выкупила у Речи Посполитой в свое время".

"Маразм крепчает! Ну нельзя ему было нырять под водочкой!" – с сарказмом заметил пользователь "Чистый четверг".

Макаревич уже не раз критически высказывался по поводу событий на Украине и в Крыму. После присоединения полуострова к России он категорически отказывается туда приезжать с концертами. Общественная палата Крыма включила 19 июля музыканта в список "крымоненавистников".

