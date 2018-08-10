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Белоруссия отказалась от роли вассала "варварской" России

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
РФ загнала страну-соседку в тупик

Минск возмущен ролью вассала, которую ему отвела Москва, заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции. Тем самым, считает Батька, соседка нарушает условия Евразийского экономического союза.

"У нас сейчас тяжелый период – россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них", – пожаловался Лукашенко, пишет "БЕЛТА".

В то же время он посетовал, что именно страна-соседка позвала Белоруссию в союз. Однако теперь не держит данное слово.

"Вот они и создают неконкурентную ситуацию", – пояснил глава Белоруссии. Он "пристыдил" РФ в том, что она копирует Америку, укоряя при этом ее за аналогичное своему поведение.

"А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России", – резюмировал Лукашенко.

О предстоящем "тяжелом разговоре" в Сочи лидеров двух стран в конце июля рассуждали поляки. Они даже предрекли слияние Белоруссии с Россией. На мысль об интеграции подтолкнуло заявление Лукашенко после визита в Минск Путина.

"Мы на фронте. Если не продержимся в ближайшие годы, то развалимся. А это означает, что надо будет входить в состав другой страны, иначе об нас будут ноги вытирать", – проговорился белорусский президент. 

Сегодня же он отметил, что Москва загнала Минск в тупик. Создание неконкурентной ситуации – это не повод идти на конфликт. "Мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", – заключил Лукашенко, осознавая безвыходность положения. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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