НАТО спасовала перед Россией в Арктике

Альянс боится реагировать зеркально на "угрозы" со стороны нашей страны

Генсек организации Йенс Столтенберг страшится того, что Россия усиливает военное присутствие на Северном полюсе. Однако отправлять туда подводные лодки НАТО не хочет. Тем не менее коллективную оборону, по словам Столтенберга, они увеличат.

"НАТО не планирует в точности, корабль за кораблем, самолет за самолетом, субмарина за субмариной, повторять то, что делает РФ. Но, конечно, одна из причин, по которой мы усиливаем нашу коллективную оборону и наше присутствие на Севере, это то, что мы видели со стороны РФ", – сообщил глава международной организации во время пресс-конференции в Норвегии.

Также НАТО в ответ на действия России проводит противолодочные учения, а некоторые союзники еще и инвестируют в противолодочную авиацию. Как заявил Столтенберг, НАТО таким образом снижает напряженность в регионе.

Глава организации особо беспокоится за подводные коммуникации Северной Атлантики, которые связывают Европу и Америку.

Как отмечает агентство РИА Новости, представители Министерства обороны России не раз говорили о том, что все рейсы кораблей и самолетов проходят в соответствии с международными законами, то есть границы других государств не нарушаются. Москва также подчеркивала, что ни для кого не представляет угрозы, но будет реагировать на возросшую активность НАТО у границ нашей страны.

На днях страны НАТО, Швеция и Финляндия начали учения "Единый трезубец" в Скандинавии и Северной Атлантике. Как передает телеканал "360", Столтенберг заверил журналистов, что альянс будет избегать опасных моментов, связанных с ракетными стрельбами России в Норвежском море, которые проводятся в международных водах с согласия Норвегии. Глава организации подчеркнул, что учения НАТО пройдут без проблем, если Россия будет действовать профессионально.