Власти Незалежной вооружаются до зубов в зоне конфликта

В районе населенного пункта Володарское (декоммунизированного в Никольское) под Мариуполем специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала переброску комплексов С-300. Об этом заявил сегодня постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации.



Таким образом, киевское руководство грубо нарушает Минские договоренности об отводе тяжелых вооружений и рамочное решение Контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 г.

"За 1-12 ноября в нарушение линий отвода наблюдатели СММ насчитали 24 единицы военной техники вооруженных сил Украины. К линии соприкосновения вновь стягиваются ЗРК "Бук". Обнаружены 8, 9 и 12 ноября в районе Петропавловки, Новоалександровки и Шевченко", – цитирует РИА "Новости" Лукашевича.

Более того, по данным СММ, в районе поселка Володарское 12 ноября замечены комплексы С-300.

"На складах вооруженных сил Украины наблюдатели не досчитались 130 единиц украинской военной техники", – добавил российский постпред.

Также зафиксирован факт, что участки разведения в Золотом и Петровском заняты силовиками ВСУ, а 3 ноября сотрудники миссии обнаружили свежие траншеи украинцев в Петровском.

"Шестого ноября в Золотом наблюдатели видели украинский БМП. Договоренность о разведении сил в Станице Луганской по-прежнему остается лишь на бумаге, хотя СММ фиксировала необходимые для того условия более 55 раз", – резюмировал российский дипломат.

Буквально накануне на странице Операции объединенных сил (пришла на замену АТО в Донбассе) в Сети, штабисты похвастались видеороликом, на котором засняты учения с участием ударных вертолетов Ми-24 и штурмовиков "Грач". Не стесняясь, украинские военные сообщают, что это проверка ударов силами боевой авиации по зоне разграничения в Донбассе. Действие оформлено под музыку Вагнера "Полет валькирий" с явным отсылом к кадрам "оскароносного" фильма Фрэнсиса Копполы "Апокалипсис сегодня" – те, на которых бравые американцы напалмом уничтожают джунгли, деревню и пляж свьетконговцами.

Помнят ли авторы подобных роликов, чем для США закончилась та вьетнамская эпопея.

