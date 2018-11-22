У иностранных партнеров не останется шанса на двусмысленное толкование политики Москвы

Новый документ о стратегии России в области применения ядерных вооружений был бы весьма полезен, поскольку ясно даст понять другим государствам, каких шагов Москва им не простит. Так эксперты оценили инициативу по разработке современной редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Накануне соответствующую рекомендацию согласовали в Совете Федерации на совместном заседании сенаторов, представителей Минобороны, Генштаба и Совбеза РФ.

После выступления президента РФ Владимира Путина в клубе "Валдай" в октябре этого года, иностранцы занервничали. Глава Кремля тогда заявил, что Россия не рассматривает возможность превентивного ядерного удара, однако агрессор должен знать, что в случае нападения будет уничтожен. В итоге появились спекуляции на тему, не станет ли РФ применять ядерное вооружение в ответ на неядерное стратегическое нападение или на использование гиперзвуковых вооружений.

Новый документ представит план, что и в каких случаях РФ будет делать, считает директор программ России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Ольга Оликер. "Она посылает сигнал противникам и потенциальным противникам о том, что определенные действия с их стороны приведут Россию к применению (ядерного оружия). Цель состоит в том, чтобы эти действия в итоге не были предприняты, а противник был остановлен, и России не пришлось бы реагировать", – прокомментировала идею Оликер в беседе с РИА "Новости". Это избавит межгосударственные отношения от двусмысленности, что полезно.

По мнению научного сотрудника центра международной безопасности Стэнфордского университета Кристины вен Бруусгаард, в нынешней российской военной доктрине все расписано четко и понятно. Однако дополнительные уточнения не помешают: на Западе возникла некоторая путаница, поэтому будет хорошо, если Россия дополнительно уточнит условия, при которых будет готова применять ядерное оружие.

Ранее слова президента о ядерном ударе объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.