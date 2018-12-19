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Госдума перешагнула экватор

Фото: duma.gov.ru
Парламентарии нижней палаты подвели итоги работы пятой сессии

Госдума VII созыва провела в среду, 19 декабря, заключительное заседание осенней сессии. Прошедшее полугодие выдалось непростым. Большой ответственной работы от депутатов потребовали законодательные решения по совершенствованию пенсионной системы РФ. Затем – проекту бюджета на 2019 г. и плановый период 2020-2021 г.г., который, кстати, впервые за последние годы удалось сверстать профицитным.

Закон о повышении МРОТ, налогообложении самозанятых, защите информационной безопасности, отмене национального роуминга и еще сотни инициатив, направленных на улучшение жизни россиян и развитие страны, приняли в эту сессию депутаты. Но, как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, нельзя оценивать работу парламента, исходя из сухих цифр.

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"Главное в законе – его эффективность, качество. Главное, чтобы этот закон был исполняем и к нему относились с доверием", – подчеркнул спикер. Он отметил, что нижняя палата постоянно совершенствует свою работу, повышая качество принимаемых решений. В частности, введена практика экспертных обсуждений важных инициатив. Результат налицо.

"В сентябре фонд "Общественное мнение" провел исследование, в ходе которого 53% опрошенных граждан оценили российские законы положительно", – сообщил Володин, отметив, что 4 года назад так считали менее половины участников опроса, а в 2001 году – всего 28%.

Вячеслав Володин, Иван Мельников и Ольга Тимофеева. Фото: duma.gov.ru

Много времени депутаты VII созыва уделяют общению со своими избирателями. В регламент работы ГД были внесены изменения, благодаря которым 67% рабочего времени парламентарии теперь проводят в своих регионах, напомнил Володин.

Впереди – продолжение работы по повышению парламентского контроля над исполнением принятых законов. В частности, Госдуме предстоит согласовать с правительством проблему ответов на депутатские запросы – реакция исполнительных структур должна следовать обязательно, настаивают в парламенте.  

Фото: duma.gov.ru

По мнению политолога Антона Хащенко, именно усиление представительной функции нижней палаты парламента можно считать главным достижением нынешней Госдумы. "Здесь и активизация работы депутатов в своих округах, и выстраивание принципиально иной модели взаимодействия с исполнительной властью, и практика проведения широких парламентских слушаний и многое другое, что позволяет парламенту более качественно представлять интересы избирателей", – написал политолог в Facebook.

Важно, что, помимо роста доверия к ГД россиян, повышается авторитет нижней палаты на международном уровне. Межпарламентские связи укрепляют взаимные визиты делегаций, к примеру, уже известно, что в новом году Думу посетят коллеги из Испании, Италии, Франции.

"Развитие парламентской дипломатии повысило значение российского парламента на международной арене, что позволяет вести более жесткую политику по отношению к тем институтам, которые не видят Россию в качестве полноправного партнера", – считает политолог Дмитрий Фетисов, прямо указывая на ситуацию с ПАСЕ.

Как отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, нынешний депутатский созыв отработал полсрока, успешно достигнув "экватора". За это время удалось многое. "Разгребли "авгиевы конюшни" законопроектов, оставшихся после предыдущих созывов, – перечислил Мухин. – Применили практику достижения общественного согласия на "реновационных слушаниях". По его мнению, на "слушаниях по пенсионной реформе все было гораздо жестче", но к общему мнению удалось прийти. "В результате, простое техническое повышение пенсионного возраста стало полноценной реформой", – отметил политолог.

Фото: duma.gov.ru

Премьер Дмитрий Медведев, посетивший заключительное заседание пятой сессии Госдумы, также отметил, что депутаты научились выстраивать диалог. "В ходе дискуссии рождается истина, – напомнил глава кабмина известную мудрость и призвал парламентариев не бояться критики. – Никто не должен бронзоветь. Каждый руководитель ведомства, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать. Такой диалог, действительно, я считаю очень важным", – заявил Медведев.

Он вручил ряду депутатов правительственные награды и поздравил с наступающим Новым годом. Впрочем, законодателей ждет еще неделя работы в регионах, только после этого осенняя сессия фактически завершится, и депутаты вместе со всей страной уйдут на новогодние праздники.

Николай ВИКТОРОВ
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