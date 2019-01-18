Вопреки запретам американцев: Рогозин нашел способ встретиться с директором NASA

Руководители космических организаций могут увидеться весной 2019-го

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что, вероятно, встретится с Джимом Брайденстайном в апреле. Беседа политиков состоится, когда директор NASA приедет на Байконур, где пройдет очередной пуск к МКС.

Первый в 2019-м пилотируемый полет должен был состояться 1 марта. Планировалось, что российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох отправятся к Международной космической станции на корабле "Союз МС-12". Однако, по словам Рогозина, это произойдет лишь в апреле.

"Сам Брайденстайн, скорее всего, приедет на один из этих пусков", – цитирует главу Роскосмоса агентство РИА "Новости".

Рогозин собирался встретиться с коллегами из NASA в конце 2018-го. Однако тогда "определенные политические круги" выступили против того, чтобы он приезжал в США. Позже Брайденстайн отозвал свое приглашение.