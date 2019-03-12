Вопрос времени: Белоруссия сделает выбор между Россией и Западом

Политика Батьки "и вашим, и нашим" рано или поздно закончится одним

Отношения России и Белоруссии в ближайшее время ждет глубокое переосмысление – слишком много вопросов назрело в них. Посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич анонсировал встречу сторон на уровне рабочей группы по интеграции стран, на которой должна быть подведена некая черта за 20 лет непростого союза государств. И, судя по последним громким заявлениям Лукашенко, итоги Москву вряд ли могут порадовать: интеграция стран выглядит все более призрачной, противоречия нарастают, а лояльность наших соседей начинает таять.

Белоруссия уже не особо верит в равноправное партнерство с Россией и все больше посматривает в противоположную сторону. Ради укрепления дружбы с Западом Минск делает красноречивые жесты. Например, громогласно заявляет, что никогда не признает Крым российским, неожиданно снимает ограничение на количество американских дипломатов, введенное в отместку за санкции, и сближается с НАТО. Эти старания не проходят незамеченными, и иногда с обратной стороны приходит одобрительный отклик.

На фоне некой, с позволения сказать, "оттепели" в отношениях с европейскими и американскими партнерами совсем иначе обстоят дела с Россией. Активизировавшиеся разговоры о создании союзного государства Лукашенко не просто завернул, а жестко пресек. Мол, независимость – главное достижение Белоруссии. Слова были сказаны в контексте отношений с РФ, и смысл их нельзя было истолковать неверно: в гробу видал Минск слияние с Москвой.

Крест, похоже, поставлен и на экономическом партнерстве в рамках ЕАЭС. На одном из совещаний с подчиненными Лукашенко прямо заявил, что "процесс евразийской интеграции поворачивается вспять". А может быть, и уже повернулся, подумав, добавил он. Еразийский экономический союз (ЕАЭС), по его словам, теряет свой смысл, поскольку площадка используется для решения второстепенных вопросов, а вот его главная задача – создание общего рынка и равных возможностей – встречает внутреннее сопротивление, "барьеры и препятствия".Как отмечает издание Rubaltic, слабое место ЕАЭС заключается в том, что этому союзу не хватает единого политического кредо, без которого члены организации не смогут осуществить полноценную интеграцию. Украинский вопрос, столкнувший лбами Россию и Запад в санкционной войне, поставил участников ЕАЭС в сложную позицию – с одной стороны надо соблюдать взятые на себя обязательства перед Россией, а с другой – не поссориться с западными партнерами.

При этом Белоруссия продолжает пользоваться щедростью России, прося новые кредиты для погашения старых. Наши соседи понимают, что в условиях международной изоляции Москве очень нужны союзники, и она готова с ними договариваться на менее выгодных для себя условиях. И, судя по тому, как все активнее Лукашенко подыгрывает заокеанским партнерам, эта игра на два лагеря будет продолжаться до тех пор, пока Белоруссия однажды не услышит сакраментальное медведевское "Денег нет, держитесь!".