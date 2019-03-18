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"Юля прелесть": Тимошенко похвасталась хот-догом

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Женщина с косой вышла в народ

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поделилась необычным видео: она купила хот-дог на заправке и выложила ролик в Сеть.

"По дороге на Донбасс. Где-то неподалеку Славянска. Любимый хот-дог на заправке", - 

написала политик на своей страничке в Instagram. На кадрах видно, как Юлия Владимировна, одетая в элегантное серое пальто, берет в руки внушительных размеров сосиску в багете, подносит ее к губам, а затем, словно застеснявшись, отворачивается.

Демонстрировать на камеру поедание хот-дога Тимошенко не стала. В комментариях подписчики политика умилились ее выходке:

"Ну как девочка,такая славная наша Юля", "Юля прелесть", "Я за Вас! И Китай за Вас!!!)))", "Красуня! Уметь надо быть такой!", "Смачного", "Оооо это вкусно !!!", "Теперь и мне захотелось" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Пока самые высокие рейтинги демонстрируют Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Валентина МАЙОРОВА
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