Порошенко саботирует антироссийские санкции

Украинский президент оказался в центре нового политического скандала

В санкционном списке Киева против Москвы произошли изменения, которые вызвали жесткие вопросы Верховной рады к Петру Порошенко. На днях глава Украины утвердил новый лист с именами физических и юридических лиц из России, попадающих под ограничения, и в нем не нашлось нескольких компаний.

В новой редакции списка не оказалось Молдавского металлургического завода (ММЗ), принадлежащего российскому бизнесмену Алишеру Усманову, а также семи микрофирм, которые могли быть использованы в качестве "прокладок" в серых схемах поставки черного металла из Украины в Россию. Сейчас эти малоизвестные конторы находятся либо в процессе закрытия, либо в судебных тяжбах.

По словам нардепа Рады и замглавы парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонида Емеца, исключение российских компаний без каких-либо объяснений вызывает множество вопросов, тем более на фоне коррупционного скандала, в котором опять-таки фигурирует Порошенко.

"Эти предприятия были под санкциями. А сейчас мы делаем вид, что всего этого не было? Все нормально? Проехали? Считаю недопустимыми такие решения. <…> Будем инициировать создание временной следственной комиссии в парламенте по этому вопросу", – цитирует Емеца "Страна.ua".

Украинское издание отмечает, что ММЗ оскандалился на Украине тем, что скупал лом черного металла по завышенной стоимости. Предприятие могло себе это позволить благодаря тому, что меньше тратилось на такую составляющую себестоимость продукции как электроэнергия – поставщиком ресурса фактически был российский "Интер РАО". Однако против завода были решительно настроены остальные участники рынка, когда пришло время для санкционной войны между Украиной и Россией, с подачи профильной ассоциации "Укрметаллургпром" Молдавский металлургический завод был включен в "черный список".

По мнению другого нардепа Сергея Соболева, заинтересованность Порошенко может связана с тем, что за ММЗ стоит приднестровский бизнес, с которым у украинского лидера давние связи. Один из них – олигарх Владимир Плахотнюк.

Но если на санкциях против ММЗ настояло украинское лобби, то российские компании-"прокладки" стали жертвами политического противостояния Киева и Москвы. Судя по доступной информации об этих фиктивных конторах, они участвовали в контрабанде лома металла из Незалежной в РФ через Белоруссию, и исключение их из списка может говорить о чьей-то финансовой заинтересованности из окружения Порошенко, а может и его самого.

"В то время, когда украинская дипломатия прилагает значительные усилия для сохранения и углубления санкций против России, Украина, наоборот, эти санкции сужает", – возмутился Емец "непатриотичностью" президента.